Специалисты Сахаэнерго (ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро») завершили строительство новой дизельной электростанции в селе Алысардах Верхоянского района Якутии. ДЭС с общим машинным залом на 4 дизель-генераторных установки мощностью 30 и 15 кВт·ч, также включает в себя мастерскую и комнату отдыха персонала.

В августе энергообъект ввели в работу в пуско-наладочном режиме, для полной проверки работоспособности, после чего были получены все необходимые разрешительные заключения от соответствующих служб.

«На сегодняшний день мы получили все необходимые документы на эксплуатацию объекта и провели все мероприятия по наладке оборудования для бесперебойной работы. Станция официально введена в работу», - подчеркнул генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев.

После 78-часовой обкатки оборудования на дизельной электростанции, инженерный состав Верхоянских электрических сетей произвел окончательный запуск станции в работу. Теперь электроэнергией жителей села Алысардах обеспечивает новый надежный энергообъект установленной мощностью 120 кВт.