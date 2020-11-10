"Новапорт" планирует летом 2021 года приступить к строительству нового международного терминала в аэропорту "Воронеж" имени Петра I, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Согласно сообщению, об этом губернатору Александру Гусеву в ходе встречи во вторник сообщил генеральный директор ООО УК "Авиасервис" (управляющая компания аэропорта — ИФ) Роман Фроленко. Он отметил, что общая площадь нового единого пассажирского комплекса, поделенного на две очереди, составит 19 тыс. кв. метров. Завершение первой очереди строительства — трехэтажного терминала с двумя телетрапами — позволит обслуживать порядка 1,5 млн пассажиров в год, второй — более 2 млн человек в год. Кроме того, привокзальная площадь увеличится в несколько раз, будет создано дополнительно 500 парковочных мест, остановки для автобусов из других регионов и маршруток.

Фроленко добавил, что параллельно со строительством здания будут идти работы по удлинению на 200 метров взлетно-посадочной полосы. Федеральное финансирование в размере 100 млн рублей на эти цели в текущем году уже выделено, на следующий год в рамках федеральной адресной инвестиционной программы запланировано выделение еще 500 млн рублей.

Говоря о действующем здании аэровокзала, гендиректор УК отметил, что оно будет работать в прежнем режиме. При этом в перспективе оно может быть снесено, чтобы расчистить площадку для дальнейшего строительства и расширения транспортного комплекса.

Фроленко также заявил, что несмотря на серьезное падение пассажиропотока весной текущего года, обусловленное пандемией коронавируса и ограничениями, в настоящее время пассажирский спрос на внутренние рейсы, включая новые для воронежского аэропорта направления, восстановился и находится уже на уровне 2019 года.

Ранее сообщалось, что "Новапорт" планирует открытие нового международного терминала в аэропорту Воронежа в 2023 году.

В начале сентября 2019 года стало известно, что группа "Новапорт", которую на паритетных началах контролируют AEON Corporation Романа Троценко и инвесткомпания Meridian Capital, закрыла сделку по покупке воронежского аэропорта у его бывшего владельца ФК "Аксиома". Троценко сообщал, что общий объем инвестиций в аэропорт Воронежа составит 5 млрд рублей.

Международный аэропорт "Воронеж" им. Петра I сертифицирован по всем видам аэропортовой деятельности и служит запасным для Московского авиаузла. Управляющей компанией является ООО УК "Авиасервис", которое, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит московскому ООО "Профи". По итогам 2019 года аэропорт обслужил 853 тыс. 617 человек, это на 11,5% больше, чем в 2018 году.