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"Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле реконструируют по оборонной программе

Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле реконструируют по оборонной программе

10 ноября 2020, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ПРОИЗВОДСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс) 
Источник: РосТендер

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На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле Свердловской области вскоре начнется реконструкция механосборочного производства, сообщает RosTender.info. Модернизация ожидается в цехе механосборочного производства №765. На его реконструкцию и переоборудование планируют направить 1 млрд 775 млн рублей из собственных средств корпорации и из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020».

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» объявило тендер на выполнение работ. Заявки на участие в закупке принимают до 17 ноября, в этот же день объявят победителя. Согласно условиям контракта, реконструкцию предстоит завершить до начала июля 2022 года.
«Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники - танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и других. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.

 

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Источник: РосТендер

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