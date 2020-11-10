В Госдуме обсудили перспективы развития гидроэнергетики России

В Москве в режиме видеоконференции состоялся Круглый стол Комитета Государственной Думы по энергетике на тему «О перспективах развития гидроэнергетики России». В нем приняли участие депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов власти, энергетических компаний, отраслевых ассоциаций, научных и общественных организаций. С докладом выступил Заместитель Генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО «РусГидро» Роман Бердников.

В ходе работы Круглого стола его участники подробно обсудили текущее состояние гидроэнергетики в России и проблемы, которые ограничивают развитие отрасли. Участники обсуждения отметили, что на сегодняшний день ключевым трендом, влияющим на развитие глобальных энергетических рынков, является повышение внимания к вопросам экологии и охраны окружающей среды. Основным драйвером развития энергетики становится не столько экономическая привлекательность источников энергии, сколько качественно новый фактор – борьба с глобальным изменением климата.

Гидроэлектростанции являются крупнейшим источником возобновляемой электроэнергии в России и в мире. Общая мощность ГЭС в России превышает 50 ГВт, выработка электроэнергии – более 190 млрд кВт.ч в год. Для сравнения, мощность всех остальных ВИЭ в России, вместе взятых, составляет около 2 ГВт, выработка электроэнергии – около 2 млрд кВт.ч. Благодаря своим маневренным возможностям, гидроэлектростанции играют важнейшую роль в обеспечении надежной и эффективной работы энергосистемы. Очень важны и неэнергетические функции водохранилищ, созданных плотинами ГЭС – обеспечение надежного водоснабжения, работы речного транспорта, защита от наводнений и т.п.

На территории России сосредоточено около 9% мировых запасов гидроэнергии. По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает второе, после КНР, место в мире, опережая США, Бразилию, Канаду. При этом степень освоенности гидроэнергетического потенциала нашей страны составляет около 20%, что намного меньше показателей развитых стран. Но дальнейшее использование гидроэнергетических ресурсов России сталкивается с рядом сложностей.

Как сообщил в ходе круглого стола Роман Бердников, несмотря на все преимущества гидроэнергетики и ее существенный удельный вес в выработке электроэнергии, на текущий момент гидроэнергетика – единственный тип генерации, для которого в России до сих пор не определены планы и механизмы дальнейшего развития, не оценено его влияние на промышленное и территориальное развитие, а также другие сектора экономики Российской Федерации. В Энергетической стратегии России на период до 2035 года не определены конкретные направления и показатели развития гидроэнергетики, не предусматриваются какие-либо мероприятия по ее развитию.

Важной и нерешенной до настоящего времени проблемой является неурегулированность вопросов создания водохранилищ, являющихся, согласно Водному кодексу, объектами федеральной собственности. На данный момент отсутствуют нормативно установленные требования к составу мероприятий по подготовке зон затопления водохранилищ, порядок финансирования этих мероприятий, определения заказчиков работ и приемки их результатов. Не решены правовые вопросы включения планируемых к строительству водохранилищ в схемы территориального планирования.

Отсутствуют экономические стимулы строительства гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) - мощных накопителей электроэнергии и инструмента обеспечения системной надежности энергоснабжения. В рамках действующих правил функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности экономика немногочисленных российских ГАЭС балансирует на грани безубыточности. При этом объективная потребность в строительстве новых ГАЭС увеличивается с каждым годом в связи с ростом доли маломаневренной атомной энергетики и нерегулируемой выработки ветровых и солнечных электростанций.

Роман Бердников подчеркнул, что целый ряд сложностей препятствуют активному развитию малой гидроэнергетики. Это недостаточный объем квот на проекты малых ГЭС в механизмах стимулирования развития ВИЭ в Российской Федерации после 2024 года, завышенные и избыточные требования к проектам малых ГЭС, их схемам выдачи мощности, готовности станций к несению нагрузки. Целесообразным является относить к малым ГЭС электростанции мощностью до 50 МВт, а не до 25 МВт, что даст существенное удешевление их строительства.

С учетом высказанных мнений по результатам Круглого стола будет сформирован перечень рекомендаций по совершенствованию законодательства, регулирующего различные аспекты строительства и эксплуатации ГЭС и ГАЭС. Такие шаги, по мнению участников Круглого стола, повысят инвестиционную привлекательность гидроэнергетики, что позволит увеличить выработку возобновляемой электроэнергии, повысить надежность энергоснабжения, обеспечить значительный положительный мультипликативный эффект в смежных отраслях, в первую очередь строительстве и энергомашиностроении.