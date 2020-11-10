В Туапсинском районе построят берегозащитные сооружения

Эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России изучили представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство каменно-набросных бун и устройство пляжной полосы в акватории Черного моря у поселка Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Повторная экспертиза проектной документации понадобилась в связи с изменениями конструктивных решений: уточнен перечень проектируемых гидротехнических сооружений и их плановое расположение, увеличена протяженность участка берегоукрепления – теперь она составляет 490,4 м, в границах оградительных молов запроектирован комплекс сооружений, обеспечивающий стоянку маломерных плавсредств. Также предусмотрено устройство сетей электроснабжения портовых навигационных знаков.

Для защиты берега от волнового воздействия и создания пляжной полосы на территории коттеджного поселка «Русское море» проектными решениями, одобренными Ростовским филиалом Главгосэкспертизы России, запланировано строительство комплекса морских берегозащитных сооружений - двух оградительных молов, буны, подпорной стенки технологической площадки, двух искусственных пляжей и волногасящей бермы.

Оградительные молы помимо защиты акватории стоянки от волнового воздействия будут выполнять функции ограждающих и наносоудерживающих сооружений.

Генеральный проектировщик – ООО Научно-технический центр «Ноосфера».

Фото: russkoe-more.ru