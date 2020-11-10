 
Инновации (разработки)

В Великобритании построят необычное хранилище энергии

В Великобритании построят необычное хранилище энергии

10 ноября 2020, 16:15
Рубрика: Инновации
Метки: СНЭ, АККУМУЛЯТОРЫ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: popmech.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
297

Онлайн издание BBC сообщило, что Великобритания начала работу над первой в мире установкой, которая будут хранить энергию в виде сильно сжатого воздуха.

Весь мир старается перейти не только на возобновляемые источники электроэнергии, но и на более экологичные способы ее хранения

Установка мощностью 50 МВт будет располагаться недалеко от Манчестера. Как сообщают авторы проекта, станция будет «собирать» избыток электроэнергии от ветряных электростанций, который они вырабатывают в ночное время, а затем будет сжимать воздух при температуре -196С. В периоды пикового спроса, воздух внутри станции будет нагреваться, передавая электричество обратно в сеть.

Изобретатель Питер Дирман сказал, что система на данный момент эффективна на 60−70%. Такой способ хранения имеет показатели хуже, чем батареи, однако его преимущество заключается в низкой стоимости резервуаров — так что ее можно легко масштабировать.

«Батареи действительно отлично подходят для кратковременного хранения», — сказал Дирман. «Но они слишком дороги для длительного хранения энергии».

Ожидается, что на установке будет храниться достаточно электроэнергии для питания примерно 50 000 домов. Правительство Великобритании надеется на успех проекта, ведь ранее власти предоставили Питеру Дирману грант в 10 миллионов фунтов стерлингов.

Фото: image captionAn artist's impression of Highview's planned energy storage facility / bbc.com

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: popmech.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
В Казани разработана установка накопления электроэнергии для Арктики и районов Крайнего Севера
Компания NKT разрабатывает прототип для проекта самого длинного в мире сверхпроводящего силового кабеля
В России создадут новые глубоководные спасательные аппараты для работы в Арктике
Сверхгибкие кабели категории 6А для применения в критически важных областях
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+