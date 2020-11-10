В квартале 13 Московского района меняется система освещения

На территории квартала, где проживают свыше 3 тысячи 737 человек, началась реконструкция наружного освещения. Вместо подвесных светильников здесь будут размещены консольные на опорах благодаря чему территория квартала получит равномерное освещение.

Впервые системой наружного освещения квартал был оборудован в 1955 году. В 2003 году на территории жилого массива проводилась работа по замене устаревших светильников. На сегодняшний день система освещения внутриквартальной территории с применением подвесных светильников и воздушных линий электроснабжения требовала комплексного обновления.

Для обеспечения должного уровня комфорта и безопасности жителей, который достигается с помощью хорошо освещенных территорий, на объекте будет осуществлена замена ветхого светотехнического оборудования на современное энергосберегающее. В общем комплексе работ территория жилого массива, которая расположена рядом со станцией метро «Электросила», будет освещена 241 светодиодным светильником с применением 231 современной опоры. Для надежного электроснабжения будет выполнен монтаж 7,5 км новых сетей освещения, которые будут проложены в подземных кабельных канализациях.

Дополнительным освещением будут оборудованы территории двух детских садов и одной школы в границах квартала. Светлыми станут 15 детских и спортивных площадок, пешеходные дорожки.

На сегодняшний день на объекте согласно проекту ведется установка закладных деталей фундаментов, подготовка траншей для прокладки линий электроснабжения. Затем здесь будут размещены опоры со светильниками. Подключение нового оборудования к электроснабжению запланировано на 2021 год. Старые светильники в границах жилого массива продолжают работать в штатном режиме.

По итогам реконструкции, которая должна быть завершена в будущем году, освещение внутриквартальной территории улучшится в 2,3 раза. На территории квартала станет светлее, уютнее и комфортнее в темное время.