Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров

"Мы принципиально не хотели скрывать результаты":
как "Подольсккабель" и АЭК отреагировали на результаты проверки ВНИИКП
10 ноября 2020, 18:00
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
Ранее их кандидатуры были одобрены Госдумой.
Александр Козлов утверждён на должность министра природных ресурсов и экологии, Виталий Савельев стал министром транспорта, Ирек Файзуллин — министром строительства и ЖКХ. На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Алексей Чекунков, министерство энергетики возглавил Николай Шульгинов.
Также Путин назначил Александра Новака вице-премьером, сообщается на сайте Кремля.
Фото РИА Новости
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