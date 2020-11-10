Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров

Ранее их кандидатуры были одобрены Госдумой.

Александр Козлов утверждён на должность министра природных ресурсов и экологии, Виталий Савельев стал министром транспорта, Ирек Файзуллин — министром строительства и ЖКХ. На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Алексей Чекунков, министерство энергетики возглавил Николай Шульгинов.

Также Путин назначил Александра Новака вице-премьером, сообщается на сайте Кремля.

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