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Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров

Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров

10 ноября 2020, 18:00
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
Источник: govoritmoskva.ru

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Ранее их кандидатуры были одобрены Госдумой.

Александр Козлов утверждён на должность министра природных ресурсов и экологии, Виталий Савельев стал  министром транспорта, Ирек Файзуллин — министром строительства и ЖКХ. На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Алексей Чекунков, министерство энергетики возглавил Николай Шульгинов.

Также Путин назначил Александра Новака вице-премьером, сообщается на сайте Кремля.

Фото РИА Новости

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Источник: govoritmoskva.ru

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