Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» осуществили технологическое присоединение строящейся амбулатории в поселке Агроном Динского района. Энергетики в полном объеме выполнили комплекс мероприятий для выдачи необходимой медучреждению мощности.

Поселок Агроном является центром Мичуринского сельского поселения, куда входят ещё четыре населенных пункта. На данной территории проживает около семи тысяч человек. Новая амбулатория позволит жителям получать качественную медицинскую помощь по месту проживания. В ней будут работать основные специалисты: врачи-терапевты, акушеры-гинекологи, педиатры, а также разместятся процедурный и физиотерапевтический кабинеты и дневной стационар на несколько коек.

Всего с начала 2020 года на территории Динского района к электросетям «Россети Кубань» были подключены более 1300 новых абонентов общей мощностью 22 МВт.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, компания «Россети Кубань» полностью выполняет обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, стремится обеспечить качественное обслуживание потребителей и доступность электроэнергетической инфраструктуры. Своевременное подключение заявителей – это вклад в экономическое развитие региона: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования и здравоохранения.

В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство клиентских центров компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. Информацию о процедуре технологического присоединения и форму заявки на подключение к электросетям можно получить на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на технологическое присоединение можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.