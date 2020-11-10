Проект по строительству первого рыбного рынка в ДФО вышел на экспертизу для получения разрешения на строительство. Содействие в реализации проекта оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«Большинство рыбопродукции Дальнего Востока проходит через порты Приморского края, в основном через Владивосток. Это такие морепродукты как морской еж, камчатский краб, спизула, дикий тихоокеанский лосось, гребешок и другие. Вся эта продукция будет представлена на прилавках​ рыбного рынка. Средняя посещаемость рынка должна составить около трех тысяч человек в день. Проект уже вышел на экспертизу, а разрешение на строительство будет получено в начале следующего года. Уже выполнены инженерные изыскания, подготовлен проект охранных зон объектов культурного наследия, утвержден проект планировки территорий. Инвестиции в строительство первого на Дальнем Востоке специализированного рыбного рынка составят 2,7 млрд рублей, запуск объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год», – сообщил руководитель подразделения АНО АПИ во Владивостоке Станислав Варнаков.

По мнению представителя АНО АПИ, рыбный рынок может стать новой точкой для привлечения туристов. «Выгодное расположение Владивостока, строительство новой гостиничной инфраструктуры, развитие ресторанного бизнеса оказывают влияние на увеличение туристического потока. В этом году безусловно туристическая отрасль достаточно сильно пострадала. Но тем не менее надо уже думать о перспективах развития туризма. Если речь идет о международном туризме, то жители стран АТР привыкли к определенному качеству, у них есть свои представления о том, каким должен быть рыбный рынок. Это значит, что и проект рыбного рынка во Владивостоке, как минимум, должен быть не хуже, а наоборот значительно лучше. Он должен стать знаковым местом для гостей Владивостока. За основу концепции проекта брались примеры рынков (фуд-кортов) Мадрида, Токио, Сеула, Пусана и Сиднея. Также предпосылкой создания проекта послужили изменения на российском рынке фуд-маркетов», - рассказал он.

Рыбный рынок появится в районе Корабельной набережной на берегу бухты Золотой Рог в районе пилонов моста, где пролегают пешие маршруты туристов. Проект по строительству рыбного рынка реализует резидент Свободного порта Владивосток ООО «Фар Лайн ДВ». Основным партнером проекта стала компания ООО «Акватехнологии». Проект реализуется с помощью режима Свободного порта. Благодаря этому инвестор сможет воспользоваться административными льготами и налоговыми преференциями.

«Уникальность проекта и сложный с технической стороны земельный участок (напомним он был искусственно создан при строительстве моста через бухту Золотой рог) не позволяют сразу приступить к строительству, необходимо пройти ряд согласований проекта перед началом строительства. К этому вопросу мы подходим ответственно, соблюдая все необходимые регламенты»,​ - заметил генереральный директор ООО «Фар Лайн Дв» Игорь Улейский.

Современная архитектура здания, вдохновленная морскими формами, будет гармонично вписана в существующую городскую застройку. Здание рынка будет состоять из четырех этажей. На подземном «минус первом» этаже разместятся технические и вспомогательные помещения рынка, а также помещения для передержки и хранения живых морепродуктов. На имеющейся свободной площади предполагается разместить торговлю сопутствующими товарами. На первом этаже рынка будут созданы торговые зоны с живыми и охлажденными морепродуктами. Торговые площади будут отданы ведущим рыбодобывающим компаниям Дальнего Востока России. На втором и третьем этажах рынка разместятся рестораны разного ценового диапазона и направленности. На втором этаже будет созданы помещения для проведения мастер-классов по разделке тунца, приготовлению суши и краба. Одной из главной особенностей рынка станет эксплуатируемая крыша с большим количеством зеленых насаждений, с которой открывается вид на бухту Золотой рог и город.

