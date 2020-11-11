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11 ноября 2020, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ФОРТУМ, РОСНАНО, ВЭС, УК ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика
Банк ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк подписали кредитно-обеспечительную документацию с Фондом развития ветроэнергетики в Ростовской области в рамках сделки по предоставлению финансирования для строительства Казачьей ВЭС мощностью 100 МВт в Ростовской области.
Банки предоставят синдицированное финансирование проектной компании Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой РОСНАНО). Это первый синдицированный кредит на рынке возобновляемой энергетики, что подтверждает интерес инвесторов к отрасли и расширяет возможности для финансирования таких проектов.
Установленная мощность Казачьей ВЭС составляет 100 МВт. Планируется, что первая очередь станции (50 МВт) начнет работу в четвертом квартале 2020 года, в полном объеме ветроэлектростанция будет сдана в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.
Проект реализуется на принципах проектного финансирования и предполагает предоставление кредитных средств под гарантию будущих денежных потоков по договорам о предоставлении мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.
«В 2020 году компании Фонда развития ветроэнергетики вышли на уверенные темпы реализации амбициозной инвестиционной программы, предусматривающей строительство 1 823 МВт ветрогенерации до 2024 года. Финансирование проекта в Ростовской области со стороны ведущих российских банков является демонстрацией высокого уровня доверия и признанием наших успехов. Кроме того, наше партнерство свидетельствует о привлекательности возобновляемой энергетики для финансовых институтов, что служит залогом устойчивого развития отрасли ВИЭ в России», — прокомментировал вице-президент по финансам «Фортум», заместитель генерального директора по финансовым и корпоративным вопросам УК «Ветроэнергетика» Марио Мацидовски.
«ВТБ успешно сотрудничает с Фондом развития ветроэнергетики с момента его создания, предоставляя оптимальные финансовые решения, позволяющие реализовывать амбициозную программу по строительству ветропарков в рамках программы ДПМ ВИЭ. Одним из основных приоритетов Банка ВТБ является поддержка проектов возобновляемых источников электроэнергии, и мы рады, что наше сотрудничество с Фондом позволяет активно развивать данное направление в России», — прокомментировал руководитель дирекции «Энергетика», старший вице-президент Банка ВТБ Дмитрий Коврижных.
«Газпромбанк принимает активное участие и расширяет свою экспертизу в области кредитования альтернативных источников электроэнергии. Заключенная сделка по синдицированному финансированию Ростовской ВЭС является ярким примером развития эффективных механизмов финансирования проектов в области возобновляемой энергетики. Важно отметить, что сотрудничество банков и Фонда развития ветроэнергетики будет способствовать в том числе развитию локализации производства оборудования на территории России», — отметил Илья Девиченский, руководитель Дирекции энергетики, управляющий директор Департамента проектного и структурного финансирования.
«Мы рады очередному этапу сотрудничества с Фондом развития ветроэнергетики. Сбербанк уже финансировал строительство ветряных станций в Ростовской области, а благодаря новым инвестициям регион станет одним из крупнейших производителей чистой ветровой энергии в России. Финансирование проектов возобновляемой энергетики — одно из приоритетных направлений в Сбербанке, мы видим большой потенциал взаимодействия с Фондом и планируем внедрять накопленную экспертизу, поддерживая подобные проекты и в дальнейшем», — рассказала вице-президент, директор Департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова.
«Формирование синдиката крупнейших российских финансовых институтов для финансирования проектов Фонда развития ветроэнергетики служит доказательством успешной реализации базовых принципов, заложенных в фундамент программы поддержки развития ВИЭ в Российской Федерации. Эти принципы позволяют всем участникам отрасли ВИЭ принимать взвешенные решения с учетом своих инвестиционных стратегий и оценки рисков. Интерес к отрасли ВИЭ в России однозначно растет, и полноценно сформированная экосистема отрасли позволит и дальше уверенно развивать зеленую энергетику», — Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНАНО».
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