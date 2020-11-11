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Евгений Грабчак: "Гидроэнергетика и атомная энергетика будут продвигать нас к энергосистеме будущего"

Основной вопрос, который стоит сейчас не только перед Минэнерго, но и перед отраслевым сообществом, – это долгосрочная стратегия развития отрасли, отметил Евгений Грабчак в ходе XIII научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». По мнению заместителя Министра, необходимо сформировать понимание, какой электроэнергетика должна стать к 2050 году и что для этого предстоит сделать.  

«Большой вопрос заключается в выборе технологий, оборудования, которые будут использоваться в энергосистеме, новых путей технологического развития. Надеюсь, что наша совместная работа позволит сформировать образ будущей электроэнергетики, понять точки роста. На мой взгляд, гидроэнергетика и атомная энергетика – те области применения знаний, которые будут продвигать нас к энергосистеме будущего», – сообщил Евгений Грабчак.

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Источник: Министерство энергетики России

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