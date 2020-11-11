МЭА: возобновляемая энергетика растет вопреки пандемии

Вчера вечером Мировое энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад о текущем состоянии возобновляемой энергетики, воздействии на нее экономического кризиса, вызванного пандемией СOVID-19, и дало прогноз развития возобновляемой энергетики в ближайшие годы.

МЭА сообщает, что «возобновляемая энергетика в этом году уверенно растет, что заметно контрастирует со снижением в других секторах энергетики, таких как нефть, газ и уголь. Это снижение обусловлено кризисом, который вызван пандемией COVID-19». Агентство отмечает, что основными драйверами роста возобновляемой энергетики в нынешнем году являются США и Китай. Совокупная мощность электрогенерации от возобновляемых источников — ветра, ГЭС и солнца по итогам 2020 года увеличится до рекордного уровня в 200 ГВт. Возобновляемая энергетика обеспечит в этом году 90% прироста электрогенерации всего мирового рынка энергетики. В США и Китае объемы электрогенерации от ветра и солнца в текущем году вырастут на 30% — «по мере того, как в строй вступают новые объекты, а местные производители спешат воспользоваться государственными льготами, сроки действия которых в этих странах истекают».

В целом же мировая электрогенерация от возобновляемых источников в нынешнем году вырастет, по прогнозу МЭА, на 7%. Этот рост произойдет, несмотря на сокращение энергопотребления во всем мире на 5%,— самое значительное снижение после Второй мировой войны. При этом МЭА отмечает, что возобновляемая энергетика за пределами электрогенерации покажет снижение вместе с остальным рынком энергетики. Рынок биотоплива для транспорта в этом году покажет первое снижение за последние 20 лет — из-за того, что сокращение цен на традиционное топливо ослабляет экономическую привлекательность биотоплива.

В целом же глава МЭА Фатих Бирол отметил, что «возобновляемая энергетика показала свою сопротивляемость к кризису, вызванному коронавирусом. Однако эта сопротивляемость не так сильна к неопределенности политики властей (по отношению к возобновляемой энергетике.— “Ъ”). Правительства могут решить эту проблему, ускорив переход к чистой энергетике». Действительно, в конце октября власти Японии и Южной Кореи объявили о планах снижения углеродных выбросов до нуля к 2050 году. А сегодня японский концерн Toshiba объявил об ускорении перехода к более чистой энергетике, сообщив, что не будет принимать заказы на строительство новых ТЭС, работающих на угле.

Евгений Хвостик, Коммерсантъ