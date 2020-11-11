По итогам проводимой Министерством энергетики Российской Федерации оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2020/2021 г. АО «Системный оператор Единой энергетической системы» присвоен индекс готовности 1, что подтверждает полную готовность компании к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде. Результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики утверждены Приказом Министерства энергетики РФ № 973 от 5 ноября 2020 г.

АО «СО ЕЭС» и его филиалами в полном объеме выполнены планы подготовки всех диспетчерских центров, обеспечивающие их готовность к работе в осенне-зимний период 2020/2021. Системный оператор ежегодно разрабатывает и утверждает планы подготовки к работе в ОЗП.

Решение о готовности Системного оператора принято в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 № 543. На основании решения Минэнерго России АО «Системный оператор Единой энергетической системы» выдан Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2020/21 года.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 543 Минэнерго России использует риск-ориентированную модель оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, которая позволяет оценивать готовность на основании отчетных данных о выполнении субъектами электроэнергетики и отдельными потребителями электрической энергии разработанных показателей, характеризующих выполнение условий готовности, а также осуществлять постоянный автоматизированный мониторинг состояния объектов и их готовности к обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.

Решение о готовности Системного оператора к работе в отопительный сезон 2020/2021 г. принято Минэнерго России по итогам мониторинга готовности, который проводился с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года на основе информации о выполнении необходимых условий и оценки 20 индикаторов.

О системе оценки готовности к отопительному сезону

Уровень готовности устанавливается в зависимости от индекса готовности: «Не готов» (индекс готовности меньше 0,95), «Готов с условиями» (индекс готовности равен или больше 0,95) и «Готов» (индекс готовности равен 1). Индекс готовности рассчитывается Минэнерго России в соответствии с утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 методикой оценки на основании информации, полученной до 1 ноября текущего года. Методика устанавливает: порядок расчета показателей (состав и объем представляемых сведений), диапазоны балльной шкалы оценки показателя, весовые коэффициенты показателей, перечень специализированных индикаторов.

Принятие решения о готовности базируется на результатах мониторинга готовности, который осуществляется непрерывно в течение года – с 1-го октября прошлого года по 30 сентября текущего года – на основе информации о выполнении условий и показателей готовности. При проведении мониторинга также осуществляется оценка специализированных индикаторов (наличие отклонений индикаторов от нормируемых значений). Перечень условий готовности разделен по группам субъектов электроэнергетики: «Генерация» – организации, эксплуатирующие электростанции мощностью 25 МВт и более, «Сети» – сетевые организации, эксплуатирующие оборудование напряжением 110 кВ и выше, «ОДУ» – субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Если субъект электроэнергетики получил индекс «Не готов» или «Готов с условиями», то он обязан сформировать план мероприятий по достижению необходимого уровня и ежемесячно отчитываться о его выполнении.