Казанский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию дожимной насосной станции №2 Актанышского нефтяного месторождения. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Актанышское месторождение относится к группе из восьми мелких месторождений нефти, обнаруженных на северо-востоке Татарстана в конце 1950-х годов и долгое время считавшихся неперспективными. Актанышское с извлекаемыми запасами около 7 млн т нефти было введено в эксплуатацию только в 1995 году. Его разработку начинало предприятие «Азнакаевскнефть» - одно из структурных подразделений компании «Татнефть». Сегодня добычу на месторождении, расположенном в 180 км от города Азнакаево в Актанышском районе Республики Татарстан, ведет «Малая нефтяная компания Татарстана».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Казанского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция дожимной насосной станции №2 Актанышского нефтяного месторождения. Ее производительность по жидкости после реконструкции составит 684,5 тыс. куб.м в сутки. Производительность по нефти - 323,63 тонн в сутки.

В числе проектируемых объектов, которые разместят на площадке ДНС-2 в ходе реконструкции, - площадка мультифазных насосов, узел учета нефти, помещение аппаратной, две комплектные трансформаторные подстанции, канализационная и дренажная емкости, а также прожекторная мачта и иные сооружения и оборудование, необходимые для обеспечения добычи и транспорта углеводородного сырья.

К реконструируемой площадке дожимной насосной станции проложат автомобильные проезды.

Проектная организация – ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа».

Фото: protatar.ru