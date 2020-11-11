11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Праздник посвящен привлечению внимания властей и общественности к осознанному потреблению энергоресурсов, что стало особенно актуально в наши дни. Например, по всему миру обычные пользователи тратят около 5 743 126 миллионов кВт в час! Последствия такого расточительства сказываются не только на семейном бюджете, но и на экологии – ведь выработка электроэнергии напрямую влияет на глобально потепление, выбрасывая в атмосферу углекислый газ.

Предлагаем вам несколько советов, которые помогут сократить потребление электроэнергии, тем самым минимизировав воздействие на окружающую среду и сократив расходы на электричество.

Выходя из комнаты, выключайте свет! Зачастую мы забываем об оставленном свете в гостиной, уходя на кухню готовить ужин. Казалось бы, мелочь, но стоит осмотреться, и, действительно, половина освещения в доме используется не по назначению.

Зачастую мы забываем об оставленном свете в гостиной, уходя на кухню готовить ужин. Казалось бы, мелочь, но стоит осмотреться, и, действительно, половина освещения в доме используется не по назначению. Используйте светодиодные лампочки. Во-первых, такие лампы служат дольше. Во-вторых, они потребляют гораздо меньше энергии по сравнению с обычными. Энергопотребление такой лампы в 8 раз ниже, чем у лампы накаливания, а срок эксплуатации превосходит классические аналоги в 20-25 раз!

Во-первых, такие лампы служат дольше. Во-вторых, они потребляют гораздо меньше энергии по сравнению с обычными. Энергопотребление такой лампы в 8 раз ниже, чем у лампы накаливания, а срок эксплуатации превосходит классические аналоги в 20-25 раз! Управляйте светом! Установите выключатели с функцией диммирования. Зачастую нам не нужно использовать свет на 100%. Диммер поможет настроить комфортное освещение в комнате, а также снизит ваши расходы на энергию.

Установите выключатели с функцией диммирования. Зачастую нам не нужно использовать свет на 100%. Диммер поможет настроить комфортное освещение в комнате, а также снизит ваши расходы на энергию. Замените обычные розетки и выключатели на умные! Такие устройства помогают отслеживать потребление электроэнергии, в том числе с помощью телефона. Это позволит управлять вашими расходами.

Такие устройства помогают отслеживать потребление электроэнергии, в том числе с помощью телефона. Это позволит управлять вашими расходами. Не забывайте про зарядные устройства в розетке. Казалось бы, если к зарядке ничего не подключено, то она не потребляет электричество. На самом деле, зарядное устройство даже в пассивном состоянии «питается». К тому же это повышает риск короткого замыкания, что впоследствии может привести к пожару.

Казалось бы, если к зарядке ничего не подключено, то она не потребляет электричество. На самом деле, зарядное устройство даже в пассивном состоянии «питается». К тому же это повышает риск короткого замыкания, что впоследствии может привести к пожару. Отключайте ноутбуки/телефоны от зарядного устройства после полной зарядки. В первую очередь вы сохраните аккумулятор устройства от износа. А также сократите потребление электричества.

В первую очередь вы сохраните аккумулятор устройства от износа. А также сократите потребление электричества. Установите датчики движения! Например, в коридоре. Вам не придется лишний раз переживать об оставленном свете, ведь он будет автоматически выключаться после того, как вы покинете пространство.

Помочь с осознанным подходом к электропотреблению могут современные умные розетки и выключатели. Умные устройства Legrand создают детальные отчеты о потреблении электричества каждой розеткой, а также дают возможность управлять всеми электроустановычными изделиями в доме с помощью одного нажатия на выключатель или в приложении на смартфоне, и более того, голосом через популярные голосовые помощники. Забудьте про переживания об оставленном свете в прихожей и не выключенном приборе – умный дом позаботится об этом!