"Мы принципиально не хотели скрывать результаты":
как "Подольсккабель" и АЭК отреагировали на результаты проверки ВНИИКП
11 ноября 2020, 13:20
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Отрасль: Электротехника
11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Праздник посвящен привлечению внимания властей и общественности к осознанному потреблению энергоресурсов, что стало особенно актуально в наши дни. Например, по всему миру обычные пользователи тратят около 5 743 126 миллионов кВт в час! Последствия такого расточительства сказываются не только на семейном бюджете, но и на экологии – ведь выработка электроэнергии напрямую влияет на глобально потепление, выбрасывая в атмосферу углекислый газ.
Предлагаем вам несколько советов, которые помогут сократить потребление электроэнергии, тем самым минимизировав воздействие на окружающую среду и сократив расходы на электричество.
Помочь с осознанным подходом к электропотреблению могут современные умные розетки и выключатели. Умные устройства Legrand создают детальные отчеты о потреблении электричества каждой розеткой, а также дают возможность управлять всеми электроустановычными изделиями в доме с помощью одного нажатия на выключатель или в приложении на смартфоне, и более того, голосом через популярные голосовые помощники. Забудьте про переживания об оставленном свете в прихожей и не выключенном приборе – умный дом позаботится об этом!
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