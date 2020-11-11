В рамках проекта проведены работы по реконструкции 345 заземляющих устройств на одном из ключевых энергообъектов Республики Карелия общей протяженностью более 100 км. В результате технического переоснащения линии повысится надежность электроснабжения жителей Кондопожского, Сегежского и Медвежьегорского района с населением 86 тыс. человек, лесопромышленных предприятий и объектов РЖД.



На линии 220 кВ «Медвежьегорск – Сегежа» установлены графитовые объемные заземлители со сплошным сечением и цинковым покрытием. В сочетании с минеральным активатором грунта, который использовался для замещения грунта и заполнения пространства вокруг электрода, такие устройства отличаются надежностью и долговечностью работы (до 30 лет) даже в сложных почвенно-климатических условиях.



Работы позволят снизить количество отключений из-за грозового воздействия, которое на сегодняшний день является основной причиной нарушений на линиях электропередачи.