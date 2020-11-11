 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" повысила грозоупорность линии электропередачи 220 кВ "Медвежьегорск – Сегежа"

Россети ФСК ЕЭС повысила грозоупорность линии электропередачи 220 кВ Медвежьегорск – Сегежа

11 ноября 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
237

В рамках проекта проведены работы по реконструкции 345 заземляющих устройств на одном из ключевых энергообъектов Республики Карелия общей протяженностью более 100 км. В результате технического переоснащения линии повысится надежность электроснабжения жителей Кондопожского, Сегежского и Медвежьегорского района с населением 86 тыс. человек, лесопромышленных предприятий и объектов РЖД.

На линии 220 кВ «Медвежьегорск – Сегежа» установлены графитовые объемные заземлители со сплошным сечением и цинковым покрытием. В сочетании с минеральным активатором грунта, который использовался для замещения грунта и заполнения пространства вокруг электрода, такие устройства отличаются надежностью и долговечностью работы (до 30 лет) даже в сложных почвенно-климатических условиях. 

Работы позволят снизить количество отключений из-за грозового воздействия, которое на сегодняшний день является основной причиной нарушений на линиях электропередачи.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Генеральный директор
Минэнерго России подтвердило готовность Системного оператора к работе в отопительном сезоне 2020/2021 года
ГУП РК
В Адыгейском филиале
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно