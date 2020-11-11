Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в 2021 году начнет серийное производство бионических протезов руки под маркой A.R.M., выполненных полностью из отечественных компонентов. Искусственная рука из металла и полиуретана воспроизводит основные движения кисти, не боится пыли и влаги и работает до трех дней без подзарядки.

Управление искусственной кистью осуществляется благодаря датчикам мышечной активности – они крепятся к руке человека и передают сигнал на плату управления, которая приводит в движение моторы в суставах. Запястье и пальцы изготовлены из металла, что обеспечивает высокую прочность – бионическая рука может поднимать предметы весом до 10 кг. Кисть покрыта износостойким полиуретаном, а подушечки пальцев выполнены из специального нескользящего материала для удерживания мелких предметов. Благодаря пыле- и влагозащите протез не требует дополнительных трат на сменную косметическую перчатку.

«Бионический протез создан как доступная и технологичная альтернатива иностранным аналогам. Сегодня в очереди на протезирование рук в России стоят десятки тысяч человек. Учитывая, что один импортный протез стоит в среднем 1,5 млн рублей, это огромная нагрузка на систему здравоохранения. Совместно с партнерами Ростех выводит на рынок уникальную разработку, стоимость которой значительно ниже импортных образцов. Кроме того, протез выполнен полностью из отечественных комплектующих, что значительно сокращает сроки сервисного обслуживания», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Протез будет производить НПП «Краснознаменец» холдинга «Технодинамика». Он создан совместно со специалистами Light Electronics из Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области, который возглавляет Ирина Дрозденко. Модель получила название A.R.M. Project Titanium, что расшифровывается как Affordable Reliable Modern – доступный, надежный, современный.

«Уникальные технические характеристики и удобство использования биопротезов A.R.M. обусловлены тем, что их создавали в непосредственном контакте с людьми, которым предстоит эти протезы использовать, с учетом обратной связи и всех пожеланий. Мы ставим перед собой амбициозную задачу – создать собственный «автомат Калашникова» – синоним надежности, но в сфере бионического протезирования, и НПП «Краснознаменец» уверенно решает эту задачу, – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. – В дальнейшем мы планируем адаптировать протезы A.R.M. Project Titanium и использовать их уже здоровым человеком в сложных и опасных производственных операциях на предприятиях ОПК. Например, при дистанционной работе с огне- и взрывоопасными составами или в агрессивной среде».

Искусственная кисть раскрывается на 10 см – это дает возможность уверенно держать крупные предметы. Протез оснащен механическим поворотом запястья на 180°. На устройстве установлен аккумулятор большой емкости (2040 мАч), от которого протез может работать без подзарядки до трех суток. О необходимости подключить изделие к зарядному устройству предупреждает световая индикация. Для удобства пользователей в протез вмонтирован LED-фонарь. Протез прост в обслуживании – каждый из пальцев при необходимости можно заменить.

Партнерами проекта выступают правительство Ленинградской области и Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области (интеграция инвалидов и людей с ограниченными возможностями).