Состоится онлайн-форум "Всемирный день качества – 2020"

В 2020 году главным национальным деловым событием в мире качества станет онлайн-форум «Всемирный день качества – 2020», который пройдет 12-13 ноября. Это авторитетная площадка для диалога бизнес-сообщества и государства, позволяющая разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в области качества на долгосрочную перспективу. Организаторами форума выступают Минпромторг России, Роскачество, Росстандарт и Росаккредитация.

Напомним, что ежегодно во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества, учрежденный в 1989 году по инициативе Европейской организации качества при поддержке Организации Объединенных Наций.

Традиционно в рамках празднования Всемирного дня качества проводятся деловые мероприятия, которые подчеркивают важность непрерывного повышения качества продукции и услуг для устойчивого развития общества и государства.

В этом году ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 3000 специалистов и руководителей организаций, представителей органов власти, общественных и деловых объединений. Деловая программа Форума будет посвящена обсуждению и популяризации лучших практик повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях. Ключевая тема форума – качество как преимущество в условиях неопределенности.

Справочно:

Подробная информация о форуме и регистрация: kachestvo.pro/vdk2020



Участие в форуме бесплатное!



Оргкомитет форума: (495) 777-43-12 (вн. 155, 160, 163),



e-mail: academy@roskachestvo.gov.ru