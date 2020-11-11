Состоится онлайн-форум "Всемирный день качества – 2020"

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11 ноября 2020, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ФОРУМЫ, ОНЛАЙН
В 2020 году главным национальным деловым событием в мире качества станет онлайн-форум «Всемирный день качества – 2020», который пройдет 12-13 ноября. Это авторитетная площадка для диалога бизнес-сообщества и государства, позволяющая разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в области качества на долгосрочную перспективу. Организаторами форума выступают Минпромторг России, Роскачество, Росстандарт и Росаккредитация.
Напомним, что ежегодно во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества, учрежденный в 1989 году по инициативе Европейской организации качества при поддержке Организации Объединенных Наций.
Традиционно в рамках празднования Всемирного дня качества проводятся деловые мероприятия, которые подчеркивают важность непрерывного повышения качества продукции и услуг для устойчивого развития общества и государства.
В этом году ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 3000 специалистов и руководителей организаций, представителей органов власти, общественных и деловых объединений. Деловая программа Форума будет посвящена обсуждению и популяризации лучших практик повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях. Ключевая тема форума – качество как преимущество в условиях неопределенности.
Справочно:
Подробная информация о форуме и регистрация: kachestvo.pro/vdk2020
Участие в форуме бесплатное!
Оргкомитет форума: (495) 777-43-12 (вн. 155, 160, 163),
e-mail: academy@roskachestvo.gov.ru
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