Структура "Системы" задумала расширить сеть отелей в Карелии

Сергей Романов, коммерческий директор “Людиновокабель”
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11 ноября 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Подконтрольная АФК «Система» Владимира Евтушенкова Cosmos Hotel Group планирует вложить более 3,2 млрд рублей в расширение сети собственных отелей в Карелии. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что с помощью инвестиций компания рассчитывает превратить подконтрольную ей гостиницу «Шуйская Чупа» в люксовый санаторий.
По данным издания, инвестиции также пойдут на создание еще двух объектов на севере региона - в Сегеже и Беломорске. По подсчетам компании, на реконструкцию «Шуйской Чупы» в Прионежском районе понадобится 2,5 млрд рублей, строительство гостиницы на 60 номеров в Сегеже обойдется в 500 млн рублей.
В публикации отмечается, что группа рассчитывает окупить инвестиции за 10–12 лет, при этом отель «Шуйская Чупа» планируют перезапустить под названием Cosmos Collection Karelia Resort, он будет работать в категории «пять звезд». Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает эти сроки реальными.
Справочно:
Группа Cosmos Hotel Group занимается управлением основными гостиничными активами корпорации. Номерной фонд компании оценивается в 3700 номеров. Это 16 отелей в 14 городах России и за рубежом.
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