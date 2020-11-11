Структура "Системы" задумала расширить сеть отелей в Карелии

Подконтрольная АФК «Система» Владимира Евтушенкова Cosmos Hotel Group планирует вложить более 3,2 млрд рублей в расширение сети собственных отелей в Карелии. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что с помощью инвестиций компания рассчитывает превратить подконтрольную ей гостиницу «Шуйская Чупа» в люксовый санаторий.



По данным издания, инвестиции также пойдут на создание еще двух объектов на севере региона - в Сегеже и Беломорске. По подсчетам компании, на реконструкцию «Шуйской Чупы» в Прионежском районе понадобится 2,5 млрд рублей, строительство гостиницы на 60 номеров в Сегеже обойдется в 500 млн рублей.



В публикации отмечается, что группа рассчитывает окупить инвестиции за 10–12 лет, при этом отель «Шуйская Чупа» планируют перезапустить под названием Cosmos Collection Karelia Resort, он будет работать в категории «пять звезд». Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает эти сроки реальными.



Справочно:



Группа Cosmos Hotel Group занимается управлением основными гостиничными активами корпорации. Номерной фонд компании оценивается в 3700 номеров. Это 16 отелей в 14 городах России и за рубежом.