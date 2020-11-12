АО "Мособлэнерго" завершило подготовку к зиме

АО «Мособлэнерго» завершило работу по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. На сегодняшний день выполнены все подготовительные мероприятия, проводимые по графику, утвержденному в компании. Все подготовительные работы проводились, несмотря на ограничительные меры, которые были введены в Подмосковье по причине распространения COVID-19.



Завершен капитальный ремонт на 232 км воздушных и кабельных линия электропередачи, приведена в порядок строительная часть 264 трансформаторных и распределительных подстанций различного типа, отремонтирована 96 единица подстанционного оборудования, включая силовые трансформаторы. АО «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта провело расчистку от древесно-кустарниковой растительности 202,5 га просек вблизи прохождения трасс воздушных линий электропередачи на территории Московской области.



В рамках инвестиционной программы проведены строительство и реконструкция 304,7 км воздушных и кабельных линий электропередачи, введено свыше 124,8 МВА дополнительной трансформаторной мощности.



На 100% укомплектован и прошел дополнительное обучение персонал компании, исправно и готово к работе 1398 единиц спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 14 МВт.



В филиалах АО «Мособлэнерго» проведено 39 противопожарных и 117 противоаварийных тренировок, в том числе в условиях низких температур.



Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекается 275 бригад общей численностью 2800 человек.



Комиссией Ростехнадзора во всех филиалах АО «Мособлэнерго» проведена проверка готовности объектов электросетевого хозяйства к работе в предстоящий отопительный сезон. Устранено 100% всех выявленных нарушений. Информация об устранении нарушений направлена в Центральное управление Ростехнадзора.



Главный инженер АО «Мособлэнерго» Анатолий Кива: ««Мособлэнерго» в строгом соответствии с графиком завершило все подготовительные работы к предстоящему осенне-зимнему периоду. Уверен, что большой объем выполненных работ позволит нам успешно пройти предстоящий отопительный сезон».



Завершением подготовительной кампании стало получение паспорта готовности. Готовность компании оценивается Министерством энергетики РФ в соответствии с представленными отчетными сведениями. В настоящее время индекс готовности АО «Мособлэнерго» к предстоящей зиме составляет максимальное значение – 1, что соответствует 100% готовности к прохождению отопительного периода 2020-2021 годов.