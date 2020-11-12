Аппаратура КРЭТ предотвращает аварийные ситуации

Стартовала опытно-промышленная эксплуатация системы мониторинга температуры токоведущих частей электроустановок «ПАВ-Термо» разработки предприятия «Авангард» концерна «КРЭТ». Система поставлена для апробации в РЖД и филиале компании «Россети Сибирь» – «Омскэнерго».

Система «ПАВ-Термо» обеспечивает постоянный контроль температуры контактных соединений, что позволяет фиксировать резкие изменения показателей, анализировать пиковые нагревы при максимальных нагрузках. Подобный мониторинг очень важен для предотвращения аварийных ситуаций. Кроме того, он позволяет выявлять дефекты оборудования, способствует сокращению эксплуатационных расходов за счет своевременного техобслуживания и корректировки настроек.

Датчики «Авангарда» действуют на основе поверхностно-акустических волн (ПАВ), являются пассивными и беспроводными, то есть не требуют источников питания. Благодаря этому они особенно удобны для использования в труднодоступных местах и на движущихся объектах.

В филиале «Омскэнерго» система «ПАВ-Термо» используется для постоянного контроля температуры контактных соединений высоковольтного оборудования подстанции «Западная». На РЖД датчики обеспечивают мониторинг температуры контактных соединений тяговой подстанции. При этом своевременное выявление перегревов позволяет снизить вероятность внештатных ситуаций, обеспечивая соблюдение графиков движения поездов.

«Развитие систем мониторинга, действующих на основе поверхностно-акустических волн, – перспективное направление. Ряд существенных конкурентных преимуществ, среди которых широкий диапазон измеряемых температур, высокая точность, устойчивость к высоким нагрузкам и возможность автономной работы, обусловливает востребованность подобных радиочастотных пассивных датчиков в различных сферах, – отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – Неуклонно растет спрос на устройства для контроля физических процессов при экстремальных условиях эксплуатации. Убежден, что продукция «Авангарда», обладающая в том числе радиационной устойчивостью, может занять лидирующие позиции и в данном направлении».

Приборы отличаются высокой экологичностью, излучают минимальный электромагнитный шум: для измерения температуры используется облучение той же частоты, что и в Wi-Fi-роутерах, мощность датчиков варьируется на уровне 10 МВт (подобный показатель имеют детские радиоуправляемые игрушки). Еще одно неоспоримое преимущество – высокая точность измерений. Съем информации с датчиков осуществляется специализированным считывающим устройством, которое по радиоканалу передает шумоподобный зондирующий сигнал сверхвысоких частот. Помимо самой температуры прибор выдает уникальный ID-код, который автоматически поступает в информационную систему, исключая влияние на фиксацию показателей человеческого фактора.

Фото: ОАО «Авангард»