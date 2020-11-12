Компания Borealis заключила соглашение с компанией Eneco, в результате чего значительно увеличится доля возобновляемой энергии, используемой на бельгийских производственных предприятиях компании Borealis.

Долгосрочное соглашение о покупке энергии, вырабатываемой ветроэнергетическими установками, подписано с поставщиком устойчивой энергии - компанией Eneco.

Возобновляемая энергия будет поставляться из недавно построенной морской ветровой электростанции Mermaid для производственных предприятий компании Borealis, расположенных в Бельгии.

расположенных в Бельгии. Соглашение будет способствовать продвижению компании Borealis на её пути к достижению цели – получению 50% общего объёма электроэнергии для основных сфер деятельности из возобновляемых источников к 2030 году и сокращению косвенных выбросов двуокиси углерода, относящихся к неосновному производству.

Подписанное компанией Borealis долгосрочное соглашение о покупке у компании Eneco электроэнергии из возобновляемых источников в Mermaid предусматривает приобретение более 1 000 гигаватт часов (ГВтч) ветровой энергии на протяжении следующего десятилетия. Поставки электроэнергии начнутся в январе 2021 года.

Увеличивая долю возобновляемой электроэнергии в общем объёме энергопотребления на своих бельгийских производственных предприятиях, компания Borealis всё ближе продвигается к объявленной цели: получение не менее 50% от общего объёма потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников для своей деятельности в области производства полиолефинов и углеводородных соединений и энергетического бизнеса к 2030 году. Использование возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой в рамках этого соглашения, обеспечит сокращение косвенных выбросов двуокиси углерода (определённых как выбросы 2го уровня согласно Протоколу о парниковом газе -Greenhouse Gas Protocol) на бельгийских предприятиях компании Borealis приблизительно на 20 000 тонн в год.

Компания Eneco будет поставлять зелёную энергию непосредственно с недавно построенной морской ветровой электростанции Mermaid в Северном море. Этот ветровой электроэнергетический комплекс с 28 турбинами производства компании Siemens рассчитан на общую мощность 235 МГВт. После того, как он будет полностью введен в эксплуатацию в конце 2020 года, он будет ежегодно производить устойчивую энергию, достаточную для обеспечения электроэнергией 230 000 бельгийских домохозяйств.

У компании Eneco имеется эксклюзивное соглашение с ветровым комплексом Mermaid на приобретение вырабатываемой зелёной энергии. Соглашение с компанией Borealis является третьим корпоративным соглашением о закупке электроэнергии, которое компания Eneco заключила в Бельгии; в настоящее время составляются проекты дополнительных корпоративных соглашений с другими клиентами в Бельгии, Нидерландах, Германии и Великобритании.

Вице-президент компании Borealis отметил, что это соглашение - один из самых последних примеров того, как его компания выполняет свою часть стратегии, направленной на приближение углеродно-нейтрального будущего и устойчивых условий жизни, оставаясь при этом конкурентоспособным игроком на глобальном рынке.

Глава компании Eneco Belgium подчеркнул, что в его компании основное внимание уделяется не только тому, чтобы собственный бизнес был экологически и социально ответственным, но также тому, чтобы помочь в этом другим компаниям. Объединение путём таких соглашений может ускорить переход к альтернативным источникам энергии.

Созданная в 19-ом веке компания Eneco была первой энергетической компанией, которая выбрала стратегию устойчивого развития с учётом экологических требований в 2007 году, и до сих пор следует этим курсом. Компания стала лидером в переходе на современные источники энергии в Бельгии и Нидерландах и является одним из крупнейших инвесторов в энергетику, отвечающую требованиям устойчивого развития. Компания Eneco работает в тесном сотрудничестве с миллионами потребителей и многими компаниями, делая реальным «энергетический поворот» с использованием умных, экологически безопасных и доступных продуктов и услуг.