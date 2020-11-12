12 ноября 2020 года в 00 час 30 мин мск энергоблок № 5 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС остановлен на планово-предупредительный ремонт. Это уже второй ремонт после ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию в октябре 2018 года. Остановка энергоблока произведена по заранее согласованной установленным порядком заявке. В соответствии с графиком ремонт завершится в январе следующего года.

- Ремонтную компанию будем вести в круглосуточном режиме. У нас есть все, чтобы выполнить все работы с высоким качеством и в срок - высококвалифицированный персонал, хорошая ремонтная база, а главное – желание делать свое дело хорошо. И, конечно, опыт первого планово-предупредительного ремонта. После его завершения прошло больше года. И за это время к работе пятого блока не было ни одного серьезного замечания. Это показатель качества труда и ремонтного персонала, и персонала атомной станции, - отметил Александр Беляев, главный инженер ЛАЭС-2.

В настоящее время ведется расхолаживание реакторной установки. Это необходимо для обеспечения доступа к оборудованию ремонтного персонала. В соответствии с программой специалисты вскроют основное оборудование технологических систем и систем безопасности блока и выполнят диагностику его состояния. При необходимости они заменят или отремонтируют отдельные узлы и механизмы, проведут частичную модернизацию.

Во время ремонтной компании треть выгоревших тепловыделяющих сборок (ТВС) заменят на сборки со свежим ядерным топливом. Остальные ТВС переставят в соответствии со схемой перегрузки, разработанной на основании выполненных нейтронно-физических расчётов. Также частично будут переставлены и размещенные в активной зоне органы регулирования системы управления и защиты реактора.

Ремонт выполняется силами специализированной отраслевой организации «Ленатомэнергоремонт» (филиал АО «Атомэнергоремонт»), а также ремонтными службами основных подразделений Ленинградской АЭС-2. В общей сложности для выполнения всего объема работ задействовано более 1000 специалистов, в том числе, инженерно-технических работников, дефектоскопистов, слесарей и электрослесарей, токарей, фрезеровщиков и т.д.

По завершении ремонтных работ атомщики протестируют работу технологических систем и систем безопасности энергоблока, а также проверят здание реактора на герметичность вакуумированием и избыточным давлением. Только после этого на энергоблоке №5 ВВЭР-1200 ЛАЭС стартуют работы по пуску и включению блока в сеть.