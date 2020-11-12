НПП Старлинк и выставка СВЯЗЬ-2020

Традиционно НПП Старлинк был экспонентом на выставке Связь-2020, завершившейся 06.11.2020. Несмотря на сложную текущую ситуацию в мире считаем, что выставка была проведена успешно, так как при сложившихся обстоятельствах достаточно большое количество гостей посетили мероприятие.

На стенде НПП Старлинк были представлены новые разработки и конструкции кабелей, новые направления деятельности завода компании, а также готовые решения для строительства волоконно-оптических воздушных линий связи.

Совместно с ГК Инстал, известным производителем и поставщиком высококачественного оборудования и материалов для монтажа структурированных кабельных сетей и волоконно-оптических линий связи, строительства и ремонта сетей электроснабжения, подвеса и прокладки самонесущего изолированного провода, активного сетевого оборудования, компанией были разработаны комплексные решения для строительства ВЛС на основе производимых НПП Старлинк дроп-кабелей марок СЛ-ОКПЦ-Д2 и СЛ-ОКПЦ-Д2к, а также многомодульного самонесущего кабеля марки СЛ-ОКДМ.

Все оборудование, арматура и кабель всегда в наличии на складе в г.Балашиха, а также в представительствах компании в г.Ростов-на-Дону, г.Симферополь, г.Ставрополь, г.Владивосток и других.

Особенное внимание было уделено линзованным кабельным сборкам. За прошедший год НПП Старлинк вступили в партнерские отношения с компанией Optokon (Чехия), специализирующейся на производстве линзованных разъемов и кабельных сборок. Специалисты компании прошли курс обучения оконечивания ВОК данными разъемами и, как следствие, одно из новых направления производства – линзованные кабельные сборки.

Конструкция разъемов в совокупности с особенностями конструкции кабеля СЛ-ОКМБ обеспечивает возможность эксплуатации в самых сложных условиях, где критически важны высока производительность и абсолютная надежность.

По итогам выставки Связь-2020 НПП Старлинк благодарит организаторов за возможность проведения успешных переговоров, новых бизнес-знакомств, заключения и пролонгации договорных отношений.