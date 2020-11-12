На Камской ГЭС завершили замену гидромеханического оборудования

На Камской ГЭС завершена замена всего гидромеханического оборудования – затворов водослива и турбинной камеры, крышек водослива. Работы проведены в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Гидромеханическое оборудование необходимо для безопасной эксплуатации гидроэлектростанции. Затворы водослива обеспечивают пропуск воды мимо турбин при прохождении половодья и паводков, с помощью затворов турбинной камеры гидроагрегат изолируется от воды, что необходимо для выполнения ремонтных работ.

Особенностью конструкции Камской ГЭС является совмещение здания гидроэлектростанции и водосливной плотины в одном сооружении. При этом крыша машинного зала одновременно является водосливом, вода пропускается над работающими гидроагрегатами. Для обеспечения доступа к гидроагрегатам при их капитальном ремонте или замене в водосливах устроены проемы, закрытые герметичными крышками большого диаметра.

Всего на Камской ГЭС установлено 23 комплекта гидромеханического оборудования, по числу гидроагрегатов. Его замена проводилась впервые в истории станции, она велась поэтапно и заняла более 10 лет. В ходе модернизации были использованы современные материалы и оборудование, отличающиеся повышенной надежностью. Новое оборудование может эксплуатироваться при низких температурах, в конструкциях широко применяется коррозионностойкая сталь. Узлы скольжения выполнены из полимеров, обладающих низкой влагоемкостью, что минимизирует риск заклинивания затворов в пазах.

Основной объем работ по комплексной модернизации Камской ГЭС на данный момент выполнен. Станция стала первой ГЭС РусГидро, на которой в рамках ПКМ были обновлены все гидроагрегаты, с заменой турбин и реконструкцией генераторов. Это позволило увеличить установленную мощность Камской ГЭС на 69 МВт, или на 14% от изначальных показателей. Также ранее были заменены силовые трансформаторы, реконструированы распределительные устройства и оборудование собственных нужд станции.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 105 гидротурбин, 85 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.