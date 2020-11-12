Новые профессиональные источники бесперебойного питания

Компания ДКС расширила профессиональную линейку источников бесперебойного питания Extra TT. В серию вошли модели мощностью до 400 кВА и до 500 кВА. Новинки позволят наращивать мощность или производить резервирование по схеме N+1 при параллельной работе до 6 устройств (общая мощность - до 3 МВА). Ознакомиться с полным ассортиментом ИБП Extra TT вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/813/

Назначение источников бесперебойного питания Extra TT – защита критически важного энергоемкого оборудования медицинских учреждений, образовательных, культурных и спортивных объектов, транспортного и нефтегазового сектора, объектов энергетики, а также производств и ЦОДов. В эту серию входят трехфазные ИБП с технологией двойного преобразования (онлайн) и выходным коэффициентом мощности – 1, поддерживающие удаленный мониторинг с помощью платы «сухих контактов», SNMP и Modbus (RS-485).

Особенности линейки:

ИБП с топологией онлайн (двойного преобразования);

трехфазный вход, трехфазный выход (3:3);

Мощность от 60 до 500 кВА;

КПД – до 96% в режиме онлайн, до 98% - в эко-режиме;

Гибкость подключения благодаря доступным интерфейсам RS-232 и USB;

Возможность установки внешних батарей для увеличения автономии;

Встроенный сервисный байпас.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС: https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты": https://www.dkc.ru/ru/about/contact/.