11 ноября в режиме видео-конференц-связи состоялось очередное, 39-е заседание Комитета энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), в ходе которого обсуждались вопросы актуализации действующей нормативно-технической базы Электрического кольца (ЭК) БРЭЛЛ, планы ввода энергоблока № 1 Белоруской АЭС и итоги испытаний работы Калининградской энергосистемы в изолированном режиме.

С российской стороны в заседании Комитета энергосистем БРЭЛЛ приняли участие представители АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети». Другие стороны представляли ГПО «Белэнерго» (Беларусь), Elering AS (Эстония), AS «Augstsprieguma tīkls» (Латвия) и LITGRID AB (Литва).

Системный оператор Единой энергетической системы представляли директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер Михаил Говорун, заместитель директора по управлению развитием ЕЭС Дмитрий Афанасьев, заместитель главного диспетчера по режимам Владимир Дьячков, директор по техническому контроллингу Павел Алексеев.

В рамках текущей работы по актуализации нормативно-технической базы стороны обсудили ход разработки инструкций по режимам параллельной работы энергосистем, изменения в инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в ЭК БРЭЛЛ, согласовали новую редакцию соглашения о поддержании и использовании нормативного аварийного резерва мощности в ЭК БРЭЛЛ без участия литовской стороны, которая намерена выйти из этого соглашения с 1 января 2021 года, а также утвердили скорректированный перечень распределения объектов диспетчеризации ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы.

Кроме того, участники заседания обсудили процесс ввода в опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС и связанные с пуском нового объекта генерации вопросы противоаварийного управления и передачи телеметрической информации. Стороны также ознакомились с результатами проведенных в сентябре успешных испытаний работы Калининградской энергосистемы в изолированном режиме.

Информация о Соглашении БРЭЛЛ

Соглашение о параллельной работе энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ), подписанное в 2001 году, устанавливает общие принципы организации совместной работы электрического кольца, образованного сетями этих стран.

Комитет энергосистем БРЭЛЛ – рабочий орган, сформированный Сторонами Соглашения для реализации взаимодействия Сторон Соглашения, а также подготовки и согласования документов, регламентирующих параллельную работу кольца, для чего при Комитете создаются целевые рабочие группы, включающие представителей всех заинтересованных сторон.

Высшим органом управления Электрического кольца БРЭЛЛ является встреча руководителей Сторон Соглашения. На этих встречах, происходящих ежегодно, принимаются принципиальные решения по стратегическим вопросам управления работой кольца и совершенствования параллельной работы энергосистем, утверждаются нормативно-технические документы.