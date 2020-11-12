В Петербурге построят 1,3 млн кв. метров жилья

В Санкт-Петербурге группа ЦДС построит два жилых комплекса (ЖК) на 1,3 млн «квадратов» жилья. Об этом пишет «Деловой Петербург», уточняя, что проекты появятся в Парголово на территории более 50 га рядом с одноименной железнодорожной платформой и в Новосаратовке на территории площадью 452 га.

По данным издания, территория в Парголово разделена на шесть участков. В рамках проекта Saint Parkolovo компания планирует возвести более 300 тыс. кв. метров жилья. Также девелопер возведет здесь три детсада и школу. Проект «Нева Сити» в Новосаратовке будет иметь собственную инфраструктуру. Общий объем инвестиций в оба проекта - более 100 млрд рублей.

В публикации отмечается, что первый проект реализуют за пять-шесть лет, на застройку Новосаратовки потребуется 10–15 лет. Проекты будут реализовываться через эскроу–счета. Вывод новых объектов позволит группе почти утроить объемы строительства. На момент публикации застройщик возводит почти 800 тыс. «квадратов» жилья в Северной столице и Ленобласти.

Как ранее сообщала «СГ», в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 271,2 тысячи кв. метров жилья. Это более чем на 50% превышает показатели сентября этого года и почти на 40% показатели октября 2019 года. В октябре текущего года сдано 285 домов на 5328 квартир, включая индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).