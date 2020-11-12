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В Южно-Сахалинске появится современный агропромышленный парк

В Южно-Сахалинске появится современный агропромышленный парк

12 ноября 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: САХАЛИН, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Сахалинской области намерены за два с половиной года построить в Южно-Сахалинске большой агропромышленный парк с оптово-распределительным центром и собственным производством. Об этом в четверг сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и торговли островного региона.

В настоящее время в Сахалинской области имеется небольшое количество складов и овощехранилищ. При этом объекты часто не отвечают современным требованиям. В связи с этим продукция многих сельхозпредприятий портится еще до продажи.

"Планируется, что первые объекты будущего агропарка начнут работать уже весной 2023 года. Благодаря этому объекту можно будет решить многие вопросы в этой отрасли. Сельскохозяйственные предприятия смогут организовывать на территории агропарка собственное производство или просто хранить свою продукцию в лучших условиях", - рассказали в ведомстве.

По информации областных властей, сейчас агропарк находится на стадии подготовительной работы - создание концепции объекта. Само строительство планируется начать только в конце следующего года, так как до этого времени необходимо будет разработать проектно-сметную документацию. Весной 2023 года в эксплуатацию введут оптово-распределительный центр и некоторые объекты инфраструктуры. В дальнейшем будет создано производство мясной и молочной продукции, тепличная зона для выращивания цветов и место для торговли и выставок.

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал значимость преобразований в сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области. По его мнению, это не только способ обеспечения жителей региона собственной качественной продукцией, но и путь экономического и социального развития островов.

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Источник: ТАСС

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