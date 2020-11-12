В конце осени в Волгоградской области наблюдается массовый перелет птиц. Свыше 780 птицезащитных устройств (ПЗУ) установлено в 2020 году на воздушных линиях волгоградского филиала ПАО «Россети Юг». Они уберегут пернатых от опасности поражения электрическим током и снизят количество технологических нарушений, причиной которых становятся птицы.

Всего в рамках долгосрочной природоохранной программы на ВЛ 6-10 кВ региона установлено около 16 тысяч ПЗУ. Конструкция этих устройств предотвращает короткое замыкание в тот момент, когда на провода садятся птицы. Кроме того, на представляющих для них опасность участках ВЛ 0,4 кВ энергетики применяют самонесущий изолированный провод (СИП), исключающий возможность контакта с токоведущей частью. В рамках ремонтной программы 2020 года энергетики заменили безопасным для птиц проводом более 12,2 км воздушных линий электропередачи.

Энергетики регулярно проводят обследования воздушных линий, выявляя в ареале обитания пернатых и на пути их миграции места, требующие дополнительной защиты. В текущем году птицезащитные устройства установили на опорах ЛЭП, проходящих по территории заповедной зоны природного парка «Щербаковский». В этом, расположенном вдоль Волги заповеднике, обитают краснокнижные птицы, среди которых королевский орел, сокол, дрофа.

Птицезащитными устройствами оборудованы и линии электропередачи на территории природного парка «Эльтонский», являющегося своеобразным коридором, в котором птицы останавливаются на передышку во время осенней и весенней миграций. В зоне особого внимания энергетиков остается Волго-Ахтубинская пойма – единственный в России биосферный резерват ЮНЕСКО, включенный в сотню особо охраняемых природных территорий земного шара. Здесь водятся такие редкие экземпляры, как орлан-белохвост, черный коршун, ястреб-тетеревятник. С установкой ПЗУ линии электропередачи стали безопасны для краснокнижных птиц, решивших сделать во время перелета привал на проводах.