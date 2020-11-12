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Завершен ремонт четырех реакторов на подстанциях Тюменской области и ХМАО

Завершен ремонт четырех реакторов на подстанциях Тюменской области и ХМАО

12 ноября 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнила ремонт шунтирующих реакторов на подстанциях 500 кВ «Беркут», «Тюмень» в Тюменской области и подстанции 500 кВ «Луговая» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Это повысило надежность межсистемного транзита «Западная Сибирь – Урал» и электроснабжения предприятий нефтегазовой отрасли региона.

Шунтирующий реактор относится к основному подстанционному оборудованию и применяется для повышения пропускной способности линий сверхвысокого напряжения, а также регулирования реактивной мощности и напряжения. 

В ходе выполнения ремонта были проведены работы по восстановлению герметичности баков реакторов, ремонту активной части, замене предохранительных клапанов, очистке и дегазации трансформаторного масла. Регулярное проведение ремонтов маслонаполненного оборудования позволяет повысить его надежность и безопасность.

Совокупная мощность подстанций 500 кВ «Беркут», «Тюмень», «Луговая» составляет 2259 МВА. Питающие центры обеспечивают электроснабжение таких крупных потребителей региона как «Лукойл», НК «Роснефть» и «Транснефть».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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