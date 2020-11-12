Волго-Камский филиал (г. Казань) АО «Связьтранснефть» приступил к реализации инвестиционного проекта - строительству волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) между узлами связи «Альметьевск» - «Башкултаево» вдоль магистральных нефтепроводов Пермь – Альметьевск, Пермь – Оса.

Протяженность строящейся линии передач составит более 500 км. Трасса пройдет по территориям Пермского края, Республик Башкортостан, Удмуртия, Татарстан. Проложенный волоконно-оптический кабель (ВОК) объединит в единую сеть новое оборудование передачи данных на семи узлах связи, 38 пунктах контроля и управления и пяти операторных на нефтеперекачивающих станциях АО «Транснефть – Прикамье».

На строящейся ВОЛП планируется установить аппаратуру спектрального уплотнения DWDM, что позволит создать высокоскоростную сеть со значительным запасом пропускной способности. На пунктах контроля и управления установят и смонтируют оборудование сети передачи данных (промышленные Ethernet коммутаторы) пропускной способностью 1 Гбит/с. Поддержка коммутаторами протоколов кольцевого резервирования обеспечит высокую надежность и бесперебойную работу каналов автоматизированных систем управления производством и технологическими процессами.

В настоящее время на трассе приступили к выполнению работ по прокладке волоконно-оптического кабеля в грунт на двух участках строительства. Выполняются скрытые переходы (методом наклонно-направленного бурения) через искусственные и естественные преграды. Выполнены переходы через семь водных преград, три оврага, четыре автомобильные дороги, 10 коридоров коммуникаций. Осуществляется поставка и входной контроль кабеля. До конца 2020 года планируется смонтировать в грунт более 30 километров кабеля.

Ввод в эксплуатацию в июне 2022 года новой линии передач позволит организовать широкополосные каналы для производственно-технологической связи с возможностью предоставления расширенного перечня сервисов подразделениям АО «Связьтранснефть» и АО «Транснефть-Прикамье».