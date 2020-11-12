RusCable Review #58 - Электродельфин, Voltex, МФЭС,
12 ноября 2020, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, НИЖНОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» выполнили план по программе инновационного развития 2020 года в части внедрения комплексных инновационных проектов на объектах филиала. Доля инновационной продукции в общем объёме инвестиционной программы достигла 12,5%, составив 375,93 млн рублей.
Объём современного оборудования в электросетевом комплексе Нижегородской области ежегодно увеличивается за счёт применения инновационных разработок и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основной упор делается на внедрение оборудования, обеспечивающего полноценную управляемость и наблюдаемость сетей, организацию цифровых каналов связи, автоматизацию учёта электроэнергии, модернизацию систем телемеханики и связи, отображающих все показатели работы питающих центров.
Кроме того, в текущем году нижегородские энергетики завершают проект по внедрению элементов распределённой автоматизации сети 6(10) кВ в Арзамасском сельском районе электрических сетей, установив на линиях электропередачи реклоузеры, разъединители с моторным приводом и индикаторы короткого замыкания, позволяющие значительно сократить время перерыва электроснабжения потребителей.
«Внедрение реклоузеров позволит сократить количество отключений в случае аварийных ситуаций. Большая часть жителей не почувствует никаких сбоев, так как отключится не вся линия, а лишь небольшой участок. Остальные потребители в течение нескольких секунд будут переведены на электроснабжение по резервным схемам. Арзамасский район электрических сетей становится одним из самых передовых с точки зрения инноваций, внедрения цифровых технологий», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье», директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.
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