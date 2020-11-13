Сеть Fix Price заключила крупнейшую за всю историю региональных рынков сделку, договорившись с компанией A2 Group о строительстве рядом с Краснодаром логистического центра площадью 67,8 тыс. кв. метров. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что инвестиции в проект могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

По данным издания, повышение рентабельности на фоне снижения логистических издержек в перспективе может улучшить результаты ритейлера. Строительство комплекса будет осуществляться по схеме built-to-suit. В обеих компаниях на запросы журналистов газеты не ответили.

В публикации отмечается, что, по мнению эксперта рынка коммерческой недвижимости, строительство логистического комплекса в Краснодаре для Fix Price может быть особенно важно на фоне обнародованных ранее планах о проведении IPO: сеть может предложить инвесторам до 25% собственных акций.

Справочно:

Сеть магазинов Fix Price существует с 2007 года. Изначально сеть развивали основатели ритейлера «Копейка» и совладельцы «Центробуви» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. В декабре 2016 года стало известно, что они вышли из числа собственников компании. На момент публикации у Fix Price 4000 магазинов в более чем 1000 населенных пунктов России и стран ближнего зарубежья.