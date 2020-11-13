IEK GROUP стала партнером тематической смены «Профильные техноотряды», которая открылась в ВДЦ «Орленок» в начале ноября. Второй год подряд наша компания организует профориентационные занятия на базе одного из лучших детских центров России.

За три недели мальчишки и девчонки освоят профессию электромонтажника на базовом уровне и научатся коммутировать электроустановку. А в конце смены их ждет практический экзамен, во время которого надо будет собрать электрощит и схему освещения квартиры.

«Обучение детей основам профессии — это важная и наиболее яркая часть нашего вклада в развитие будущих профессионалов. Сегодня ребенок попробует себя в роли взрослого и соберет настоящую электроустановку. А завтра он, даже если не выберет профессию электромонтажника, станет профессиональным потребителем, знающим, как правильно и безопасно работать с электросетью, — говорит Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP. — Для обучения ребят мы с партнерами находим самых интересных преподавателей. В этом году основам электромонтажа обучит чемпион WorldSkills HiTech 2018 года, юниор, защищавший на чемпионате цвета IEK GROUP, Матвей Медведев».

Организаторами тематических смен «Профильные техноотряды» являются WorldSkillsRussiа, Московский государственный образовательный комплекс, ВДЦ «Орленок». Первая смена была проведена в 2018 году, IEK GROUP сотрудничает с «Профильными техноотрядами» с 2019 года.