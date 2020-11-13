Новые изменения в стандартах

Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утверждены новые национальные стандарты серии ГОСТ Р 57700 «Численное моделирование», в том числе:

ГОСТ Р 57700.22-2020 «Компьютерные модели и моделирование. Классификация»;

ГОСТ Р 57700.23-2020 «Компьютерные модели и моделирование. Валидация. Общие положения»;

ГОСТ Р 57700.24-2020 «Компьютерные модели и моделирование. Валидационный базис»;

ГОСТ Р 57700.25-2020 «Компьютерные модели и моделирование. Процедуры валидации».

Уникальная и не имеющая аналогов в мире серия национальных стандартов ГОСТ Р 57700, объединяет уже более 20 документов по стандартизации и формирует систему нормативных технических требований для обеспечения применения компьютерных моделей и виртуальных испытаний в процессе создания и эксплуатации высокотехнологичных промышленных изделий, в том числе, военной техники.

Использование методов компьютерного моделирования и высокопроизводительных вычислений является ключевым фактором повышения конкурентоспособности отечественных разработок и обеспечения эффективной поддержки в создании инновационных решений в высокотехнологичных и наукоемких отраслях российской промышленности,

- отметил заместитель Руководителя Росстандарта Антон Шалаев.



Новые стандарты серии были разработаны в рамках Программы стандартизации в области разработки и применения компьютерных моделей и электронных конструкторских документов на изделия военной техники на 2020-2025 годы», принятой в 2020 году Минпромторгом России совместно с Минобороны России и Росстандартом. Они определяют требования к классификации компьютерных моделей, а также к процедуре и порядку проведения валидации компьютерных моделей.

ГОСТ Р 57700.22-2020 «Компьютерные модели и моделирование. Классификация» устанавливает требования к классификации компьютерных моделей, которые используются для численного моделирования физическо-механических и физико-химических процессов, а также для моделирования процессов взаимодействия объектов сложных систем;

устанавливает требования к классификации компьютерных моделей, которые используются для численного моделирования физическо-механических и физико-химических процессов, а также для моделирования процессов взаимодействия объектов сложных систем; ГОСТ Р 57700.23-2020 «Компьютерные модели и моделирование. Валидация. Общие положения» устанавливает общие требования к валидации компьютерных моделей для физико-механических и физико-химических процессов. Требования к валидации компьютерной модели, установленные данным стандартом, могут полностью или частично применяться к компьютерным моделям других процессов;

устанавливает общие требования к валидации компьютерных моделей для физико-механических и физико-химических процессов. Требования к валидации компьютерной модели, установленные данным стандартом, могут полностью или частично применяться к компьютерным моделям других процессов; ГОСТ Р 57700.24-2020 «Компьютерные модели и моделирование. Валидационный базис» устанавливает общие требования к структуре, содержанию и наполнению валидационного базиса, предназначенного для проведения процедур валидации компьютерных моделей и программного обеспечения компьютерного моделирования;

устанавливает общие требования к структуре, содержанию и наполнению валидационного базиса, предназначенного для проведения процедур валидации компьютерных моделей и программного обеспечения компьютерного моделирования; ГОСТ Р 57700.25-2020 «Компьютерные модели и моделирование. Процедуры валидации» устанавливает требования к процедурам валидации физико-механических и физико-химических компьютерных моделей и рекомендуется при организации процедур подтверждения соответствия результатов компьютерного моделирования объектам реального мира (объектам

Новые стандарты разработаны предприятием «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») в рамках деятельности технического комитета по стандартизации №700 «Математическое моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии» (ТК 700) и вводятся в действие с 1 июня 2021 года.

Применение методов компьютерного моделирования и внедрение виртуальных испытаний с использованием высокопроизводительных вычислительных систем для решения практических задач предприятий промышленности позволяет сокращать сроки разработки продукции, снижать ее стоимость и повышать качество,

- отметил заместитель директора по приоритетному технологическому направлению – заместитель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», заместитель председателя ТК 700 Рашит Шагалиев.