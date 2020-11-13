Новые изменения в стандартах

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13 ноября 2020, 13:25
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСТЫ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утверждены новые национальные стандарты серии ГОСТ Р 57700 «Численное моделирование», в том числе:
Уникальная и не имеющая аналогов в мире серия национальных стандартов ГОСТ Р 57700, объединяет уже более 20 документов по стандартизации и формирует систему нормативных технических требований для обеспечения применения компьютерных моделей и виртуальных испытаний в процессе создания и эксплуатации высокотехнологичных промышленных изделий, в том числе, военной техники.
Использование методов компьютерного моделирования и высокопроизводительных вычислений является ключевым фактором повышения конкурентоспособности отечественных разработок и обеспечения эффективной поддержки в создании инновационных решений в высокотехнологичных и наукоемких отраслях российской промышленности,
- отметил заместитель Руководителя Росстандарта Антон Шалаев.
Новые стандарты серии были разработаны в рамках Программы стандартизации в области разработки и применения компьютерных моделей и электронных конструкторских документов на изделия военной техники на 2020-2025 годы», принятой в 2020 году Минпромторгом России совместно с Минобороны России и Росстандартом. Они определяют требования к классификации компьютерных моделей, а также к процедуре и порядку проведения валидации компьютерных моделей.
Новые стандарты разработаны предприятием «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») в рамках деятельности технического комитета по стандартизации №700 «Математическое моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии» (ТК 700) и вводятся в действие с 1 июня 2021 года.
Применение методов компьютерного моделирования и внедрение виртуальных испытаний с использованием высокопроизводительных вычислительных систем для решения практических задач предприятий промышленности позволяет сокращать сроки разработки продукции, снижать ее стоимость и повышать качество,
- отметил заместитель директора по приоритетному технологическому направлению – заместитель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», заместитель председателя ТК 700 Рашит Шагалиев.
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