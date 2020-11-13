Colbún SA – вторая по величине генерирующая компания в Чили – получила положительное заключение Службы экологической оценки Чили (Chilean environmental evaluation service, SEA) по проекту строительства комплекса солнечной генерации Inti Pacha solar суммарной мощностью 925 МВт в муниципалитете Мария-Елена, в регионе Антофагаста (Antofagasta Region).

Энергокомплекс Inti Pacha будет состоять из трех СЭС, занимающих площадь 1 289 га. Первоначально планировалось, что рабочая мощность энергокомплекса составит 719 МВт (пиковая – 788 МВт). Однако в процессе рассмотрения заявки на экологическую экспертизу компания решила заменить солнечные модули на более мощные. Согласно обновленной заявке Colbun SA, установленная мощность СЭС Inti Pacha 1, 2 и 3 составит соответственно 267 МВт, 308 МВт и 350 МВт. К национальной энергосистеме СЭС будут подключены на ПС Crucero и ПС Kimal. По предварительной оценке, объем инвестиций в проект составит $ 788 млн.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata