Научно-исследовательский институт электронных приборов, входящий в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех – управляющей организации НПК «Техмаш», запускает производство новой продукции – УФ-рециркуляторов воздуха для борьбы с вирусными инфекциями. По характеристикам дезинфекторы не уступают аналогам ведущих отечественных и зарубежных производителей.

В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции НИИЭП разработал новый проект по производству обеззараживателей воздуха. Опытные образцы облучателей проходят первые испытания в помещениях самого предприятия.

«Установка в помещениях НИИЭП УФ-рециркуляторов для борьбы с широким спектром вирусных инфекций позволит нам начать опытную эксплуатацию изделий и защитит сотрудников от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Для удобства пользования в наших рециркуляторах применены пульты дистанционного управления, позволяющие менять режимы работы изделия в доли секунды, что повышает эффективность работы предприятия в целом», – отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.

Дезинфекция воздуха происходит путем его обработки УФ-излучением с длиной волны 254 нм. В приборе используются специальные безозоновые бактерицидные лампы, поэтому изделие не имеет противопоказаний и может работать в присутствии людей длительное время. Для рециркуляции воздуха применяется малошумный вентилятор.

В настоящее время в разработке находится несколько моделей облучателей с модификацией мощности приборов для работы как в больших, так и маленьких помещениях. Прорабатывается вариантное исполнение крепления – пол, стены, потолок.

В течение 2021 года планируется наладить поставки УФ-рециркуляторов во все регионы России и за рубеж. Первые заявки уже поступают от муниципальных учреждений Новосибирской области.

Технологические возможности института позволяют в максимально короткие сроки наладить массовый выпуск УФ-рециркуляторов собственного производства.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в СФО