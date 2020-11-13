В Казани планируется строительство медицинского реабилитационного центра. Круглосуточный стационар рассчитан на 170 койко-мест, дневной стационар – на 45 койко-мест, а поликлиника – на 10 000 посещений в год. Медицинский профиль центра – ортопедия и травматология, неврология, кардиология, гериатрия.

Межведомственная работа по экспертизе и сопровождению проекта проведена Агентством инвестиционного развития Татарстана.

«Общий объем инвестиций – 700 млн рублей. Проект будет реализован с применением механизмов государственно-частного партнерства. Будет создано 160 новых рабочих мест, при этом среднемесячный размер заработной платы работников будет выше, чем в среднем по Татарстану и практически достигнет среднего уровня по стране – 43 783 рублей. Реализация проекта будет способствовать снижению периода нетрудоспособности людей, нуждающихся в медицинской реабилитации; снижению численности инвалидов среди взрослого населения, достижению их максимальной физической, психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности; созданию профессиональных высокооплачиваемых рабочих мест и развитию сектора лечебно-оздоровительного туризма», – рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Проект будет содействовать целям государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года» в части подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» и будет содействовать достижению показателя стратегии «Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с сосудистыми, неврологическими, травматолого-ортопедическими и онкологическими заболеваниями 30 процентов к 2025 году».