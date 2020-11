Представляем Вашему вниманию материалы Информационного фонда «Мировая электроэнергетика» Ассоциации «НП Совет рынка» за октябрь 2020 года.

Информационный фонд «Мировая электроэнергетика» Ассоциации «НП Совет рынка» предназначен для ознакомления с основными направлениями развития мировой электроэнергетики. В информационном фонде собираются обзоры международных отраслевых организаций, отчёты национальных регуляторов, нормативно-правовые акты, статистика, научные статьи, материалы конференций и рабочих групп.

В октябре 2020 года в Информационном фонде «Мировая электроэнергетика» (ИФ) размещены следующие материалы об электроэнергетической отрасли зарубежных стран:

Возобновляемые источники энергии 2020. Анализ и прогноз до 2025 года (Renewables 2020 Analysis and forecast to 2025)

В мае 2020, оценив влияние Covid-19 на развертывание ВИЭ в 2020 и 2021 годах, МЭА пришло к выводу, что кризис хоть и замедлил, но не остановил рост мировой возобновляемой энергетики. Новый отчет МЭА подтверждает устойчивость отрасли, исходя из первых результатов по итогам года (с разбивкой по регионам и странам) и оптимистичных прогнозов до 2025 года по использованию ВИЭ в электроэнергетике, теплоснабжении и транспорте.

Видение или разделение? Что национальные планы в области энергетики и климата говорят об электроэнергетике ЕС в 2030 году (Vision or Division? What NECPs tell us about the EU power sector in 2030)

В отчете рассматриваются десятилетние национальные планы в области энергетики и климата (NECP) каждого государства ЕС для оценки запланированного прогресса в электроэнергетике на предстоящее десятилетие. Все европейские страны сравниваются по широкому спектру показателей электроэнергетического сектора (доля ВИЭ, спрос, развитие АЭС и ТЭС). В итоге определены семь стран, которые препятствуют, замедляют или недостаточно способствуют сокращению выбросов от производства электроэнергии в ЕС: Польша, Бельгия, Болгария, Румыния, Чехия, Германия, Италия.

Российская отрасль ВИЭ в международных сравнениях: солнечная и ветровая энергетика

В информационном материале представлены данные по реальным и прогнозным объемам солнечной и ветровой энергетики в мире и в разных странах, прежде всего нефтегазодобывающих у, и статус развития отечественной "зеленой" энергетики.

Отчет о мониторинге рынка в 2019 году (розничный рынок и защита потребителей) (ACER Market Monitoring Report 2019 – Energy Retail and Consumer Protection Volume)

Ежегодный отчет европейского агентства регуляторов ACER. Раздел о розничных рынках содержит анализ динамики цен на электроэнергию и газ для разных категорий потребителей в странах - членах ЕС и странах - контрагентах с разбивкой по составляющим и анализом влияющих на них факторов, за 2019 год. В этом году в отчет дополнен обзором мер, принятых для защиты потребителей во время пандемии.

Отчет о мониторинге рынка в 2019 году (оптовый рынок электроэнергии) (ACER Market Monitoring Report 2019 – Electricity Wholesale Markets Volume)

Ежегодный отчет, подготовленный ACER совместно с Советом европейских энергетических регуляторов (CEER), о функционировании европейского внутреннего оптового рынка электроэнергии с основными показателями (цены, спрос, надежность) и оценка работы сетевой инфраструктуры (перетоки, уровень пропускной способности соединений, объем использования трансграничных соединений).

Приведенная стоимость накопления в США 2020 (Levelized Cost of Storage 2020)

С 2015 года финансовая компания Lazard рассчитывает приведенную стоимость накопления (Levelized Cost of Storage, LCOS) в США с разбивкой по технологиям и сферам использования (сетевому или бытовому). В отчете представлен обзор использования накопителей по зонам деятельности разных системных операторов (мощность, участвующая в рынке, и на очереди к подключению), оценка стоимости и возможного дохода отдельных проектов на рынке NY-ISO, CAISO, ERCOT, в Австралии и Германии, в зависимости от их использования

Анализ приведённой стоимости энергии, выпуск 14 (Levelized Cost of Energy Analysis (LCOE 14.0))

14-й ежегодный отчет финансовой компании Lazard с расчетом приведённой стоимости электроэнергии в зависимости от технологии ее производства (Levelized Cost of Energy Analysis — 14.0) в очередной раз приводит доказательства доступности технологий ВИЭ (прежде всего, солнечных электростанций и наземных ВЭС).

Отчет о функционировании сетей в Австралии 2020 (Electricity network performance report 2020)

Новый отчет австралийского регулятора энергетики о деятельности сетевых компаний, анализ основных операционных и финансовых показателей операторов магистральных и распределительных сетей по итогам года (объем допустимого дохода и фактических расходов, размер сетевых тарифов).

Обзор процесса присоединения к системе PJM (PJM Interconnection Process Overview)

Справочный материал с описанием процесса присоединения новой генерации к энергосистеме и функций системного оператора PJM по планировании, оценке стоимости и т.д.

Зеленые сертификаты в Китае (Green Electricity Certificate (GECs) of China)

Анализ работы системы зеленых сертификатов, действующей в Китае с 2017 года, относительно критериев, установленных ассоциацией добровольного спроса на ВИЭ RE100.

Пограничный налог на углерод в ЕС: проблемы и варианты (Border Carbon Adjustments in the EU Issues and Options)

В обширном исследовании представлено несколько моделей введения платы за углеродный след для импортируемых товаров в ЕС, которую планируют ввести в том или ином виде к 2022 году. В докладе так же рассмотрены возможные проблемы и барьеры при введении такой платы, необходимые институциональные и нормативные изменения.

Статус и тенденции в установлении цен на углерод 2020 (State and Trends of Carbon Pricing 2020)

Ежегодный доклад Всемирного банка о ценообразовании на «углеродный след». В 2019 году в мире, по данным исследования, действовала или планировалась к введению 61 программа по установлению платы на выбросы, которые привлекли 45 млрд долл. США.

Технико-экономическое обоснование проекта общественного накопителя для сетевого оператора Ausgrid (Ausgrid Community Battery Feasibility Study Report)

В рамках исследования для австралийской сетевой компании Ausgrid была проведена оценка технических, коммерческих и регуляторных условий, влияющих на реализуемость бизнес-модели общественного накопителя в качестве альтернативы традиционным инвестициям в сеть. Общественный накопитель - это локальный, работающий "перед счетчиком", совместно используемый потребителями накопитель, в котором они могут хранить излишки энергии от солнечных панелей, впоследствии использовать ее или продать. Параллельно, такой накопитель также может быть использован для поддержки распределительной компании при управлении сетью низкого напряжения.