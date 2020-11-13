В ходе подготовки к осеннее-зимнему периоду 2020/2021 гг. Тимашевские электрические сети полностью выполнили план техобслуживания и ремонтов в Брюховецком, Тимашевском, Каневском, Калининском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края. На реализацию ремонтной программы Тимашевский филиал «Россети Кубань» направил более 132 млн рублей.

С начала 2020 года энергетики выполнили капитальные ремонты на 14 подстанциях 35-110 кВ. Отремонтировали более 100 км высоковольтных линий электропередачи на которых заменили семь тысяч изоляторов и 4,5 км грозотроса. Расчистили более 34 га охранных зон от деревьев и кустарников.

Значительный объем технических мероприятий был выполнен в распределительных сетях. Специалисты Тимашевских электросетей провели капитальные ремонты свыше 300 комплектных трансформаторных подстанций, 1480 км воздушных линий электропередачи, заменили более 800 изоляторов и 600 опор ЛЭП.

– Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, наши сотрудники в полном объеме и в срок выполнили план ремонтной программы, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев. – Эти мероприятия позволят минимизировать количество возможных технологических нарушений и обеспечить надежное электроснабжение потребителей в осеннее-зимний период.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 300 тысяч человек. В зону обслуживания Тимашевских электрических сетей входят пять административных районов – Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет почти 10 тысяч км.