Для того, чтобы разнообразить и, тем самым, повысить эффективность работы по профилактике детского электротравматизма, с 2014 года филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» реализует проект «Электричество без опасности» на страницах детского журнала «Тетте» (в переводе с чувашского языка «Игрушка») регионального издательского дома «Хыпар».

В течение года журнал знакомит детей дошкольного и младшего школьного возраста с основными правилами электробезопасности, которые следует соблюдать дома и на улице. В каждом номере для ребят подготовлены увлекательные головоломки и настольные игры, связанные с профилактикой электротравматизма. Благодаря журналу юным читателям легче запоминать важные правила электробезопасности, так как информация подается красочно и в доступной форме.

Помимо правил электробезопасности, дети знакомятся также с историей возникновения электричества в России и Чувашии, учатся правильно обращаться с бытовыми электроприборами и беречь их, узнают какую опасность таит в себе трансформаторная подстанция, почему нельзя ловить рыбу под линиями электропередачи и многое другое.

Профилактика электротравматизма входит в число приоритетных направлений деятельности «Чувашэнерго». В филиале разработана и внедряется программа, цель которой – привлечь внимание детей, подростков, педагогов и родителей к проблеме электротравматизма. Мероприятия в рамках ее реализации проходят в течение всего года.