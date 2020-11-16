Для Нацгвардии РФ в Евпатории построят новый санаторий

В поселке Заозерное города Евпатория в Крыму планируют снести старые здания санатория «Меркурий» и построить новые жилые и лечебные корпуса, сообщает RosTender.info.

«2 центр заказчика-застройщика войск Национальной гвардии РФ» объявил тендер на реконструкцию комплекса зданий военного городка войсковой части 6920. Согласно материалам тендера, будущий санаторий расположится на двух несмежных участках. Один из них площадью 48,7 тыс. кв. метров находится между санаторием для детей «Чайка» имени им. Гелиловичей и пансионатом «Сокол», здесь будут стоять корпуса. На втором участке размером 7,7 тыс. кв. метров по адресу Аллея Дружбы, 45 (по адресу располагается санаторий Нацгвардии «Меркурий») планируют оборудовать пляж с инфраструктурой.

Стоимость предстоящих работ оценивается в 3 млрд 116 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. На двух выделенных под санаторий участках снесут старые здания: энергоблок, несколько спальных корпусов, навесы, склады, оранжереи, 2 общежития, клуб-столовую, павильон детского творчества, медпункт на пляже и другие постройки, а также инженерные сети.

Вместо них постоят спальный корпус на 350 мест и несколько отдельных семейных домиков, административное здание, здание для проживания с казармой и общежитием, культурно-досуговый центр со зрительным залом на 350 человек, лечебно-оздоровительный корпус с бассейном и лечебно-диагностический корпус.

В лечебно-оздоровительном корпусе, в частности, будет находиться спа-бассейн, сауна, японская баня «онсэн», снежная комната, зал грязелечения, помещение с альфа-капсулами, комната отдыха с фитобочками, инфрасоляная ванная, инфракрасная сауна, кабинет групповой психологической релаксации, а также различные лаборатории для медицинских исследований.

Заявки на участие в тендере от строительных организаций конкурсная комиссия принимает до 7 декабря.

