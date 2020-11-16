 
Инвестиции (проекты)

Итальянский производитель теплоизоляции инвестирует 2 млрд руб в проект в Истре

Итальянский производитель теплоизоляции инвестирует 2 млрд руб в проект в Истре

16 ноября 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: mosregtoday.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
309

Новый завод итальянской компании K-Flex с инвестициями в два миллиарда рублей начали строить в подмосковной Истре, сообщили в региональном Мининвесте.

К началу строительства в Истре заложили капсулу с образцами продукции K-Flex, фото- и видеоматериалами, которую откроют в 2120 году.

«Итальянская компания K-Flex ведет свою деятельность в Московской области с 2005 года. За 15 лет производитель теплоизоляции инвестировал в свои проекты порядка пяти миллиардов рублей. Благодаря плодотворному сотрудничеству с властями региона и, в частности, поддержке Мининвеста Подмосковья, компания K-Flex развивается и продолжает наращивать производственные мощности. Инвестиции в новый завод составят два миллиарда рублей. Рабочими местами будет обеспечено 90 человек», - рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Площадь нового производственно-складского комплекса составит 24 тысячи квадратов. На нем будут выпускать теплоизоляционные материалы. Их будут экспортировать в Беларусь, Украину, Казахстан, Грузию, Молдавию, Киргизию, Армению, Азербайджан, Индию и Китай.

Работы планируется завершить уже в августе-сентябре 2021 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: mosregtoday.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Уральский завод
Правительство региона направило субсидии для достройки домов более 1200 обманутых дольщиков
Начинается фактическая реализация проекта
На курорте
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новости недели от RusCable.Ru
+