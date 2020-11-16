Новый завод итальянской компании K-Flex с инвестициями в два миллиарда рублей начали строить в подмосковной Истре, сообщили в региональном Мининвесте.

К началу строительства в Истре заложили капсулу с образцами продукции K-Flex, фото- и видеоматериалами, которую откроют в 2120 году.

«Итальянская компания K-Flex ведет свою деятельность в Московской области с 2005 года. За 15 лет производитель теплоизоляции инвестировал в свои проекты порядка пяти миллиардов рублей. Благодаря плодотворному сотрудничеству с властями региона и, в частности, поддержке Мининвеста Подмосковья, компания K-Flex развивается и продолжает наращивать производственные мощности. Инвестиции в новый завод составят два миллиарда рублей. Рабочими местами будет обеспечено 90 человек», - рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Площадь нового производственно-складского комплекса составит 24 тысячи квадратов. На нем будут выпускать теплоизоляционные материалы. Их будут экспортировать в Беларусь, Украину, Казахстан, Грузию, Молдавию, Киргизию, Армению, Азербайджан, Индию и Китай.

Работы планируется завершить уже в августе-сентябре 2021 года.