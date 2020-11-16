На горнолыжном курорте «Ведучи» в Итум-Калинском районе Чеченской Республики планируют построить систему искусственного снегообразования, сообщает RosTender.info.

Строительство установки – одно из мероприятий по развитию Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи». Первый этап создания системы для оснежения горнолыжных трасс будет включать насосную станцию и водозаборный узел. Стоимость их строительства оценивается в 1 млрд 128 млн рублей.

Компания «Курорты Северного Кавказа» объявила тендер на выполнение первого этапа строительства системы. Финансирование работы подрядчика произведут за счет федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 23 ноября, в этот же день конкурсная комиссия выберет победителя.

На проектирование подрядчику отведут около года, на выполнение строительных работ, монтаж и запуск оборудования – еще один год и месяц. Таким образом, первый этап создания системы искусственного снегообразования завершится в конце 2022 года – начале 2023 года.

Как ранее сообщал RosTender.info, в настоящее время в комплексе «Ведучи» также ведется работа над трассой с всесезонным покрытием, по которой можно будет кататься на горных лыжах и зимой, и летом, а также строительство канатной дороги.

Курорт «Ведучи» в Итум-Калинском районе республики открылся в январе 2018 года. На его территории оборудованы канатная дорога длиной более 800 м, трасса протяженностью около 1 км синей категории сложности, детский парк и тренировочный склон. В ближайшие годы здесь планируют построить около 500 мест размещения для туристов, еще несколько канатных дорог, а также горнолыжные трассы разной категории сложности общей протяженностью 15 км и сноу-парк.

