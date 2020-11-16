Государственная корпорация Роскосмос сообщила сегодня, 13 ноября 2020 года, о том, что проект «Байтерек» перешёл в стадию практической реализации.

Инициатива «Байтерек», напомним, прорабатывается Российской Федерацией совместно с Казахстаном. Она предусматривает создание нового экологически безопасного космического ракетного комплекса на базе объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур.

Около двух недель назад, 31 октября, был подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами РФ и Республики Казахстан, который закрыл все имевшиеся ранее разногласия между сторонами. Это дало зелёный свет практической реализации проекта.

Как теперь сообщается, на этой неделе на космодроме Байконур прошло установочное совещание о готовности сил и средств дочерних организаций Роскосмоса к проведению исследовательских работ на объектах космического ракетного комплекса «Байтерек». В ближайшее время специалисты приступят к выполнению поставленных задач.

Комплекс «Байтерек» позволит запускать с Байконура перспективные ракеты-носители среднего и полутяжёлого классов «Союз-6» и «Союз-5». Ранее сообщалось, что лётные испытания ракеты «Союз-5» начнутся здесь в конце 2023 года. После завершения испытаний планируется проводить не менее двух пусков этих носителей ежегодно.

Фото: Роскосмос