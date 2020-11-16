В филиале ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» прошла седьмая научно-практическая конференция «Новации 2020». Мероприятие проводится ежегодно. Главная цель – популяризация научной деятельности в сфере электроэнергетики, развития инновационного и творческого потенциала молодых специалистов и опытных сотрудников предприятия, студентов и аспирантов вузов Оренбургской области.

Конференция состояла из нескольких этапов. На первом – участники конференции выбирали темы работ из имеющегося «банка проблем» либо предлагали свою тему, касающуюся основных и вспомогательных видов деятельности предприятия. Для создания проекта у специалистов было два месяца. На предварительную оценку экспертной комиссии было представлено 7 проектов. Главные критерии оценки – новизна, уровень углубленности заявленной темы, а также целесообразность применения проекта в филиале «Оренбургэнерго».

На следующем этапе конференции участники защищали свои разработки в формате онлайн. Конкурсанты подробно рассказали о технологических процессах, затратах и о сроках реализации своих проектов.

– Главные задачи конференции – поиск и последующее применение инновационных разработок в деятельности нашего предприятия. Проект прошлого года о реализации электронного документооборота в условиях новой реальности показал свою актуальность и был внедрен в работу филиала, – отметил председатель экспертной комиссии Владимир Стрижаков, заместитель главного инженера – начальника службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Оренбургэнерго».

Лучший научно-технический проект 2020 года разработал Артем Зитнер, инженер службы производственной безопасности и производственного контроля Северного производственного отделения. Он презентовал проект на тему: «Защита ПС 110/35/10/6кВ от гнездования птиц и отключения силовых трансформаторов и выключателей ВЛ 110/35/10кВ в результате коротких замыкании птицами».

На заключительном этапе мероприятия прошли круглые столы, где специалисты профильных направлений определяли пути решения обозначенных проблем функционирования предприятия. Предложения, разработанные участниками круглых столов, будут направлены на рассмотрение директору филиала «Оренбургэнерго» для последующего внедрения их в рабочий процесс.