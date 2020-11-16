16 ноября состоялось официальное открытие Международной деловой миссии участников в области станкостроения в онлайн формате, организаторами которой выступили АО «Российский экспортный центр» при участии Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в части Республики Казахстан – Торговое представительство России в Казахстане.

Участие в мероприятии приняли сотрудники Торгового представительства. Участникам миссии был представлен краткий обзор состояния станкостроительной области Республики Казахстан, состоялся обмен мнениями в отношении перспектив продвижения российской продукции станкостроения на казахстанский рынок.

Торговым представительством к участию в мероприятии привлечен Павел Беклемишев, Член Правления Союза Машиностроителей Казахстана, Заместитель председателя Комитета машиностроения и металлообработки НПП РК «Атамекен», который ответил на вопросы российских экспортеров.

В рамках мероприятия 19 российских компаний, активно развивающих экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность в Республике Казахстан: ООО «Станкомашстрой», АО «Балтийская промышленная компания», ОАО «САСТА», ООО «Техносвар КС», ООО «Корпорация Пумори», АО «Концерн «Калашников», ООО НПО «Экспериментальный завод», АО «СТП «ПЗМЦ», ООО «Стан», ООО «ВТФ «ТЕКСТИЛЬМАШ», ООО «ЕСМ», ООО «Энсет», ООО «ЛСП», ООО «ЗТСУ», ООО «ЗЭТО-ГТ», ПАО «Электромеханика», ООО «Вириал», ООО «Мехатроника», ООО «Инсипром», продемонстрировали презентации о выпускаемой продукции.

По окончании официальной части состоялись B2B встречи между российскими и иностранными партнерами.