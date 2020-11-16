Более 235 млн рублей адресно направлено на оплату дополнительных расходов, которые возникли при завершении строительства домов. Эти средства в течение 10 лет выделялись из бюджета Новосибирской области, и они позволили решить проблемы свыше 1200 обманутых дольщиков.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, такой вид господдержки дольщиков оказывается с 2010 года.

«Граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получают субсидии в размере до 200 тысяч рублей на оплату дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов. В 2020 году такую адресную помощь получили 19 граждан на сумму 3,7 млн рублей – это дольщики микрорайона Закаменский, домов по ул. Сибиряков Гвардейцев, 44/7, ул. Есенина, 12/1, ул. Герцена стр, 1/1. Всего с 2010 года господдержка оказана 1209 «обманутым дольщикам» на сумму 235,2 млн рублей», – рассказал замминистра.

Такой субсидией могут воспользоваться жители региона, пострадавшие от строительных компаний. При этом они должны иметь документ, заверенный районной администрацией, о том, что граждане действительно нуждаются в жилье.